Adalet Bakanı Gül sınava girecek adaylara tavsiyelerde bulundu

Bakan Gül, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sınava girecek olan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak her şeyin telafisi olduğunu, önemli olanın sağlık ve huzur olduğunu ifade etti. Gül, şu anda gençlerin geleceklerine güvenle bakacağı bir Türkiye olduğunu, görevlerinin gençlere güzel güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunun altını çizdi.

AK Parti hükumetleri döneminde gençlere çok büyük önem verildiğini belirten Bakan Gül, “Seçilme yaşını 18 yaşına indirdik ve gençlere güveniyoruz. Gaziantep’te 3’üncü üniversite açılacak. Kent dijital teknolojide pilot il seçildi. 45 TL olan burs bugün 470 TL oldu. Bu gençlere verilen önemi gösteriyor. Görevimiz gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak. Bundan fazlasını hep beraber yapacağız. Siyasette gençlerin önünü açtık seçilme yaşını 18’e indirdik. Bu bizim gençlere olan güvenimizin göstergesidir. Öğrencilere sınavda başarılar diliyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise “Hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah en güzel meslek sizlerin olur. Aslında önümüzde güzel bir örnek var. Adalet Bakanımız kendisi Cemil Hocamızın evladı. Demek ki çalışıp gayret edildiği zaman kısmetinizde varsa bakanlık görevine kadar çıkılıyor. Bizim çalışmalarımızda gerek belediye olsun gerek hükümetimiz ve bakanlıklarımız sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyor. Tek hedefimiz ülkemizi daha sağlam temellere üzerine oturtmak ve 2023, 2053, 2071 hedeflerine sizlerle ulaşmaktır” diye konuştu.