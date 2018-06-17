Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca başsavcılığımız ve valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdüler ve ilgili operatör tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklama kararı verdi. Kepçe operatörü tutuklanmıştır" dedi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve ülke gündemine oturan yavru köpek olayı ile ilgili asla kabul edilmeyecek bir olay olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Bu konu asla kabul edilemez bir olay, hayvanlara insan olan herkes koruyup o sevgiyle şefkat ile büyümek kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül ayrıca Gaziantep’te sabaha karşı 04.00 sıralarında özel bir hastanede meydana gelen ve 2 kişinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda tahliye edilen vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Gül, vatandaşların tedavisinin devam ettiğini ve yangının sebebinin araştırıldığını ifade etti.

"Yangının sebebi araştırılıyor”

Gül, "Bugün sabah 04.00 sıralarında bir özel hastanede yangın çıktı. Bunun sebebi araştırılıyor. Bu konuda tahkikat tamamlanınca ilgili görevliler kamuoyunu bilgilendirecektir. Saat 04.20 itibariyle olaya anında müdahale edilip yangının vaktinde söndürülmesi hızlıca yapılmıştır. Hastanede tedavi gören 85 vatandaşımız tedaviye devam etsin ve dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere tahliye edilmiştir. Şehirdeki 12 tane özel ve devlet hastanesine tahliye edilmiştir. Bu vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. Biz de bu vatandaşlarımızı hastanede ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldık. Hem başsavcılığımız tarafından hem de valiliğimiz tarafından idari ve adli takip devam etmedir. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor diğer vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın eksi 3. katta başlamış ama onun sebebi üzerine çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.