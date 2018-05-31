Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te Bülbülzade Vakfının iftar programına katıldı. 80 milyonun Türkiye’de eşit olduğunu ve kardeşliği kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğini belirten Bakan Gül, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının Ortadoğuya atılmış bir bomba olduğunun altını çizdi. Zulme karşı Türkiye dışında İslam aleminden ses çıkmadığını ifade eden Bakan Gül, “Bir Müslüman coğrafyada yine kan yine zulüm yine işgal bizim İslam aleminin kalbini her zaman derinden yaralıyor. Bu senede terör devleti İsrail 60’ın üzerinde Filistinli kardeşimizi şehit etti. ABD ve İsrail bölgenin barışını ortadan kaldıracak işlere girişti. Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması ortadoğuya atılmış bir bomba olarak tarihe geçti. Ramazan ayında da Kudüs’e Mescid-i Aksaya yapılan zulümler hepimizin yüreğini acıtmıştır. Tüm bu hadiseler olurken, bu zulme karşı sesini yükselten Türkiye’den başka, Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir lider ve ülke çıkmadı. Bu bizim için bir gurur vesilesidir. Ama üzüntü verici olan koca bir İslam aleminin bu zulme, bu adaletsizlik ve haksızlıklara sessiz kalmasıdır” dedi.

“80 milyon biriz kardeşiz”

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin kardeş olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “80 milyon bizim için birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse kimseden üstün değildir. İşte bu birliği ve beraberliği her zaman hakim kılacağız. Sultan Alparslan ile Selahattin Eyyubi’nin kardeşliği kıyamete kadar baki kalacaktır. Biz kıyamete kadar et ile tırnak gibiyiz. Bizi kimse ayıramaz kan siyaseti yaparak oyunlar oynayanların oyunları kendi başlarına geçirilecektir” diye konuştu.

Bülbülzade vakfı başkanı Turgay Aldemir ise, ramazan ayının güzelliklerinden bahsederek, Türkiye’deki farklılıkların zenginlik olduğunu belirtti.