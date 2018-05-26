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26 Mayıs 2018 18:57

Adalet Bakanı Gül’den İnce’ye gönderme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce’yi eleştirerek tek başarısının CHP Genel Başkanlığı adaylığı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Gül’den İnce’ye gönderme

26 Mayıs 2018 18:57


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri tanıtım toplantısına katıldı. Adalet Bakanı Gül, Muharrem İnce’yi eleştirerek tek başarısının CHP Genel Başkanlığı adaylığı olduğunu belirterek “Şimdi çıkmış cumhurbaşkanı adayı olmuş. Senin ne başarın var. Bu ülkeye ne gibi bir hizmetin oldu. Tek başarısı CHP Genel Başkanlığı adayının karşısına çıkmak oldu. Sana CHP Genel Başkanlığını layık görmemiş Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına bu millet seni seçer mi” dedi.


“CHP’nin kendisinin bile inanmadığı bir seçimde bir tiyatro izliyoruz”


CHP’nin bile kendisinin inanmadığı bir seçimde bir tiyatro izlediklerini belirten Adalet Bakanı Gül, ”Yahu sen CHP Genel Başkanısın çıkıp sürekli Cumhurbaşkanımıza laf söylüyorsun. Gel meydana Cumhurbaşkanı adayı olarak çık. Bunlar seçilemeyeceğini bildiği için diğeri de CHP Genel Başkanlık koltuğunu bırakmıyor. CHP’nin bile kendisinin inanmadığı bir seçimde bir tiyatro izliyoruz. Sahne performansları çok iyidir. Sahnede bisiklet çevirmeler, pedal çevirmeler bunlarla ülke yönetilmez. 24 Haziran akşamı milletimiz çok iyi bir film izledik, sahne performansları çok iyiydi İnce, ama bu ülkeyi maceraya atamayız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçiyoruz diyecekler” diye konuştu.




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