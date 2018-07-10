Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 12:35

Adalet Bakanı Gül’e annesinden, "O hep başkandı" övgüsü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde yeniden Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül’ün annesi Saliha Gül, övgüler yağdırdığı oğlunun ilkokuldan üniversite sıralarına kadar hep sınıf başkanı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Gül’e annesinden,

10 Temmuz 2018 12:35


Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıklamasının ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile devam etmesinin ardından Gaziantep’te yaşayan anne ve babası mutlu olduklarını ifade etti. Adalet Bakanı Gül’ün çocukluk yıllarından itibaren başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren anne Saliha Gül, Bakan Gül’ün çok saygılı bir çocuk olduğunu, anne ve babasını hiç kırmadığını vurguladı.


Anne Gül, ”Oğlumuz küçükken zekiydi çalışkandı. Annesini babasını hiç kırmazdı. Allah yolunda çalışırdı. Allah hayırlı etsin. İlkokula başladığında sınıf başkanıydı. Üniversiteyi bitirene kadar hep başkandı. Herkeste kendini seviyordu. Allah neyi layık görürse onu veriyor. Allah devlete ve millete hayırlı etsin" dedi.


Baba Cemil Gül ise oğlunun yeni sistemde yine Adalet Bakanı olarak devam etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Baba Gül, "Bir ülkede adalet mekanizması güzel çalışırsa, devlet bütünlüğü ve disiplini düzenli olursa o ülkedeki vatandaşlar rahat ederler. Türkiyemiz büyük bir ülke. Yavrumuz Abdülhamit Beyin çalışmalarından Başkanımız arkadaşları ve ekibi memnun kalmışlar. Yine aynı görevi ona uygun gördüler. Bu da bizi çok memnun ve mutlu etti. Elhamdülillah yavruma yine aynı görevi verdiler. Biz de bunu memleketimiz ve ülkemiz namına mutlu bir şekilde karşılıyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görevi uygun görmelerinden de çok memnun olduk" şeklinde konuştu.



"Yaz tatillerinde hep çalışırdı”


Baba Cemil Gül, yeni sistemin ilk Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül’ün hiçbir olumsuz hareketini görmediklerini belirtti. Gül, "Bütün ülkemizden Allah razı olsun. Oğlumuzu milletvekillerini AK Parti’yi sevdiler ve desteklediler. Yeni bakanlarımızın ve hükümetimizin Allah yollarını açık etsin. Gerçekten küçükken de derslerine çalışan bizi hiç üzmeyen biriydi. Okulda da hep başarılıydı. Evimizde de böyle anne babaya saygısızlık yapmazdı. Mahallede ise hiçbir olumsuz hareketini görmedik. İyi bir öğrenciydi. Yaz tatillerinde hep çalışırdı" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç