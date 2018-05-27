Adalet Bakın Gül’den hemşehrisi Mustafa Cengiz’e kutlama

başkanı seçilen hemşehrisi Mustafa Cengiz’i kutladı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Galatasaray Kulübü’nün başkanı seçilen Gaziantepli Mustafa Cengiz’i kutlayarak, yeni dönemde başarı diledi. Gül mesajında, "Yeniden Galatasaray başkanlığına seçilen hemşehrimiz Mustafa Cengiz’i ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, sportif başarılarla dolu bir dönem diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğan Gaziantep Lisesi’nden mezun olan iş adamı Mustafa Cengiz’in Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kuruluna katılan 4 bin 803 kişiden 2 bin 525’inin oyunu alarak başkan seçilmesi, sosyal medyada da gündem oldu. Bakan Gül’ün yanı sıra Gaziantepspor Kulübü ile çok sayıda iş adamı, siyasetçi ve sporcu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile hemşehrilerini kutladı.