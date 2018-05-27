Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 11:44

Adalet Bakın Gül’den hemşehrisi Mustafa Cengiz’e kutlama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Galatasaray’ın 38.

Adalet Bakın Gül’den hemşehrisi Mustafa Cengiz’e kutlama

27 Mayıs 2018 11:44

başkanı seçilen hemşehrisi Mustafa Cengiz’i kutladı.


Bakan Gül, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Galatasaray Kulübü’nün başkanı seçilen Gaziantepli Mustafa Cengiz’i kutlayarak, yeni dönemde başarı diledi. Gül mesajında, "Yeniden Galatasaray başkanlığına seçilen hemşehrimiz Mustafa Cengiz’i ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, sportif başarılarla dolu bir dönem diliyorum" ifadelerini kullandı.


Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğan Gaziantep Lisesi’nden mezun olan iş adamı Mustafa Cengiz’in Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kuruluna katılan 4 bin 803 kişiden 2 bin 525’inin oyunu alarak başkan seçilmesi, sosyal medyada da gündem oldu. Bakan Gül’ün yanı sıra Gaziantepspor Kulübü ile çok sayıda iş adamı, siyasetçi ve sporcu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile hemşehrilerini kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç