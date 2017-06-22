Adalet yürüyüşüne CHP Gaziantep İl Teşkilatı’ndan destek

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet” yürüyüşüne CHP Gaziantep İl Teşkilatı, SANKO Park’tan Gaziantep Adalet Sarayı’na kadar yaklaşık 5 kilometre yürüyerek destek verdi. Yürüyüşe, bazı vatandaşlar da balkonlarından Atatürk fotoğrafı açarak destek verdi.

Gaziantep Adalet Sarayı’na kadar yürüyen CHP İl Teşkilatı adına basın açıklamasını CHP Gaziantep İl Başkan Vekili Av. Mehmet Yılmaz Çelik yaptı. Çelik, katılımcılara teşekkür ederek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde başlatılan ‘Adalet’ yürüyüşüne destek verdiğiniz için tüm adalet arayanlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Adalet yürüyüşümüz demokrasiye gönül vermiş vatandaşlarımız tarafından giderek destek ve kabul görmektedir. Bu yürüyüşlerimiz barışçıl bir şekilde gerçekleşmeye devam edecektir. Bu ülkede adaletin ne kadar gerekli olduğunu düşünen herkesin bu yürüyüşe inandığını ve sonuna kadar sahip çıkacağını bir kez daha göstermiş bulunmaktasınız. Bunun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Polis, yürüyüş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri alarak bazı yolları trafiğe kapattı. Basın açıklamasının ardından yürüyüş olaysız bir şekilde dağıldı.