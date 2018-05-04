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04 Mayıs 2018 17:16

Aday adayı Mazıcıoğlu seçimi değerlendirdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili aday adayı Mehmet Mazıcıoğlu seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aday adayı Mazıcıoğlu seçimi değerlendirdi

04 Mayıs 2018 17:16


AK Parti Gaziantep Milletvekili aday adayı Mehmet Mazıcıoğlu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyarette seçim sürecini değerlendirdi. Mazıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda ezici bir çoğunlukla kazanacağına inandığını söyledi. Mazıcıoğlu bütün aday adaylarının birbirinden değerli olduğunu ifade ederek, “Birçok aday adayımız var. Bunların hepsi bir birinden değerli insanlar. Hepside hizmet etmek için bu yola koyuldu. Biz illaki biz seçilelim demiyoruz. Hak eden başarılı olabilecek kimse onun seçilmesini istiyoruz. Bizim adayımız olan Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Tahminimce ilk turda ezici bir çoğunlukla kazanacağız. Gaziantep’ten 10 milletvekili çıkaracağımıza şüphem yok” diye konuştu.




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