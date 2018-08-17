Adıyaman şehitlerinden Aydın Özer, Nizip’te son yolculuğuna uğurlandı

Hataylı şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Aydın Özer, eşinin isteği üzerine eşinin memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde defnedildi. Nizip Hatice Kübra Camii’de kılınan cuma namazını müteakiben düzenlenen cenaze törenine Gazinatep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ak Parti ve MHP İl başkanları, şehidin annesi Gülsen Özer, 16 yaşındaki kardeşi Uğur Özer, şehidin eşi Sermin, kızları Özge ve Bilge ile çok sayıda yakını, seveni katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizleri geçiren şehidin annesini, şehidin kardeşi Uğur Özer sakinleştirmeye çalışırken, şehidin eşini ise kızları Özge ve Bilge sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı, gözyaşı ve dualarla Nizip Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan şehidin evinin ve cenaze törenin yapıldığı alandaki binalar ise Türk bayraklarıyla donatıldı.