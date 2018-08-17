Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:28

Adıyaman şehitlerinden Aydın Özer, Nizip’te son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit edilen Hataylı Jandarma Astsubay Başçavuş Aydın Özer, Gaziantep’in Nizip ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman şehitlerinden Aydın Özer, Nizip’te son yolculuğuna uğurlandı

17 Ağustos 2018 14:28


Hataylı şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Aydın Özer, eşinin isteği üzerine eşinin memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde defnedildi. Nizip Hatice Kübra Camii’de kılınan cuma namazını müteakiben düzenlenen cenaze törenine Gazinatep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ak Parti ve MHP İl başkanları, şehidin annesi Gülsen Özer, 16 yaşındaki kardeşi Uğur Özer, şehidin eşi Sermin, kızları Özge ve Bilge ile çok sayıda yakını, seveni katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizleri geçiren şehidin annesini, şehidin kardeşi Uğur Özer sakinleştirmeye çalışırken, şehidin eşini ise kızları Özge ve Bilge sarılarak teselli etmeye çalıştı.


Şehidin naaşı, gözyaşı ve dualarla Nizip Asri Mezarlığı’na defnedildi.


Öte yandan şehidin evinin ve cenaze törenin yapıldığı alandaki binalar ise Türk bayraklarıyla donatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç