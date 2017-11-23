Adresi bulunamayan borçlulara ilanen tebliğ yapılacak

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, kurumun alacaklarının tahsili amacıyla adreslerinde bulunamayan borçlular için ilanen tebligat yapılacağını kaydetti. Uzun açıklamasında, "İl Müdürlüğümüze borçlu yaklaşık 2560 iş yeri ve işveren ile ilgili toplam 3650 icra dosyası işyeri ve işverenler aleyhinde 6183 Sayılı Amme Alacaklılarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılmaktadır. İcra takipleri neticesinde Müdürlüğümüzce borçları 213 sayılı V.U.K.’na göre bilinen adreslerine gönderilmiş, ancak ilgili kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kimselerin bulunamaması nedeni ile gerekli tebliğ yapılamamıştır. Bu iş yerleri ve işverenlerin borçlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Borçlularımızın listesi 22.11.2017 tarih itibariyle 2 bin TL’ye kadar olan borçlar İl Müdürlüğümüzün ilan panosunda, 2 bin ile 200 bin TL arasında borçlar ise yerel gazetede, 200 bin TL üzeri borçlar ise ulusal gazetede yayınlanarak tebliğ edilmiş sayıldı. Borçlularımızın İl Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bu süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerinin bildirilmemeleri halinde ilanın yayın tarihinden bir ay sonrasında tebliğ yapılmış sayılacaktır" dedi.

Uzun kuruma gelerek, gerekli şartları sağlayan borçlulara her zaman taksitle ödeme imkanının bulunduğunu da ifade etti.