Afrin'de terörün izleri siliniyor

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yaraları saran Türk sivil toplum kuruluşları, terörün bölgedeki tüm izlerini silmeye çalışıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Afrin'de zor bir dönem yaşayan bölge insanının yaraları Türk sivil toplum kuruluşları tarafından sarılıyor. Hayatın her alanında bölge insanına yardım elini uzatan sivil toplum örgütleri, terörün bölgedeki tüm izlerini de birer birer siliyor. Temel ihtiyaç malzemelerinden sağlık ve eğitim alanına kadar her türlü desteği veren sivil toplum örgütleri, terör örgütünün tahrip ettiği eğitim kurumlarını da yeniden onarıyor. Afrin'in merkez ve kırsalında başlatılan seferberlikle tüm okul ile caddelerdeki duvarlarda yer alan PYD/PKK terör örgütüne ait bayrak çizimleri, ölen örgüt üyelerine ait resimler, çeşitli yazı ve boyalar siliniyor. Silinen resim, yazı ve bayrakların yerine çocukları, insanları yeniden hayata bağlayacak görseller asılırken, tahrip edilen okullar onarılıp, su ve elektrik ihtiyacı gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla temin ediliyor. Gaziantep, Kilis ve Hatay sınırından bölgeye geçen Ertuğrul Ocakları, İHH, Kızılay gibi onlarca sivil toplum kurum ile kuruluşlarının organizesinde bölgeyi yeniden istikrara kavuşturacak çalışmalar yapılıyor.

Genel merkezi Gaziantep'te bulunan Ertuğrul Ocakları'nın Genel Başkanı Ferit Özkılıç, Afrin merkezdeki üç büyük okulun dernek gönüllüleri ile yeniden onarılarak, son derece modern ve çağdaş eğitim kurumlarına dönüştürüldüğünü ifade etti. Terörün bölgedeki tüm izlerini silmek istediklerini anlatan Özkılıç, "Terör örgütünün izleri evet halen duruyor. Bunlar, okullarda kendi bayraklarını çizmeleri, kendi tabirlerine göre şehitlerinin resimlerinin caddelerde olması veya bölgedeki tahbiratları. Tüm tahribatları ve izleri siliyoruz. İnsanı hayata bağlayan görsellerle bölgeye destek olmaya çalışıyoruz. Operasyondan sonra ilk iş onlara ekmek yetiştirmekti. Çünkü o süreçte yaşam alanı kısıtlandı, ihtiyaçlarını temin edemez duruma geldiler. Biz STK'lar olarak önce yaşam alanlarına müdahale ettik. Onlara gıda, ekmek gibi temel ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"Suriyelilere balık tutması öğretiliyor"

Özkılıç, Fırat Kalkanı ve Afrin harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin gibi bölgelerde yaşayanların bir taraftan temel ihtiyaçları karşılanırken, diğer taraftan ise bu insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için projeler hazırlandığını ifade etti. Bölge insanına balık tutmasını öğreten projelerin uygulamaya başlanacağını anlatan Özkılıç, "Bu bölgelerde elektrik sıkıntısı çok büyük. Herkes jeneratörle elektrik temin ediyor. Burada elektrik gibi çeşitli ustalara ihtiyaç var. Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 550 kursiyere 5 aylık süreçte mesleki eğitim verilecek. İş verenlerle o kursiyerleri bir araya getirecek fuarlar düzenleyeceğiz. 'Biz yetiştirdik, siz de iş verensiniz. Buyurun birlikte çalışın' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Özkılıç, Türk Devleti'nin bu bölgelerde güven ve huzur ortamının sağlamasının ardından ekonomik istikrar, ticari hareketlilik için de ciddi adımlar attığını belirterek, resmi kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla gereken her şeyin yapılmaya devam ettiğini kaydetti. Özkılıç, "Suriyelileri ve iş adamlarını destekleyecek projeler oluşturacağız. İstikrar sağlanması için gereken her şeyi yapıyoruz. Sağlık alanı, tamamen devletin kurumlarının koordinesinde hızla değişim sürüyor" diye konuştu.

"İdlip'te istikrara kavuşacak"

Ertuğrul Ocakları olarak İdlip'teki çalışmaların son sürat devam ettiğini anlatan Ferit Özkılıç, "Tabii gönül ister ki bir tek Afrin, İdlib, El-Bab, Azez değil de tüm Suriye'ye barış gelsin. Ama şuna inanıyorum ki, Afrin ve diğer bölgelerde olduğu gibi İdlip'te istikrara kavuşacaktır. Oradaki insanlara, kamplardaki, geçim sıkıntısı çeken insanlara elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Yegane amacımız, o bölgelerin artık istikrarlı hale gelmesi, dünyada ve Türkiye'de bulunan tüm Suriyelilerin kendi topraklarına gidip, oralarda yaşamlarını idame etmeleridir" diye konuştu.