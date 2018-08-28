Ağabeyinin vefatına üzüldü beyin kanaması geçirdi

Tedaviye başlayan Karaca, doktor kontrolünde spor yaparak yeniden sağlığına kavuştu.

Abisinin vefatı sonrasında yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Celal Karaca’nın tedavi sonrasında vücudunun sağ tarafı felç oldu. Sağ tarafında yüzde 90 oranında felç görülen ve uzman hekimler tarafından eğitmenler eşliğinde spor yapması istenen Karaca, soluğu Şehitkamil Belediyesi Erkek Spor Merkezleri’nde aldı. Azim ve mutluluk dolu hikayeye yaptığı özverili çalışmalarla her geçen gün yeni bir satır ekleyen Karaca, 3 aylık bir sürede yılmadan spor yaptı. Düzenli egzersizler sonucunda felci yenen Karaca yeniden eski sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuştuğu andan itibaren kendisi, ailesi ve dostlarının büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Celal Karaca, geçirdiği rahatsızlık sonrasında sporun yaşamına olumlu etkilerini büyük bir mutlulukla anlatarak, "Rahmetli abimin vefatını büyük bir teessürle öğrendikten kısa bir süre sonra üzüntüye bağlı olarak beyin kanaması geçirdim. Sağ olsunlar doktorlarımızın ilgi ve çabası ile kritik dönemi atlattım. Ancak maalesef vücudumun sağ bölgesi felçli kaldı. Bu andan itibaren çözüm arayışım başladı. Doktorlarımız, uzman bir eğitmen eşliğinde spor yapmam halinde sağlığıma kavuşma ihtimalim olduğunu ifade ettiler. Ben de yaptığım araştırmalar sonucunda Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerini tercih ettim. Sağ olsunlar hocalarımız, katıldığım her çalışmada benimle özel olarak ilgilendiler. Her geçen gün daha iyi hissettim. Doktorum kontroller esnasında olumlu ilerlemelerden söz edince daha büyük azim ve istekle spor yaptım. Hocalarım da bu isteğim karşısında benden daha çok bana inandılar. 3 aylık bir dönem sonrasında sağlığıma çok büyük ölçüde kavuştum. Şu anda sağ bacağımda hafif ödem mevcut onu da en kısa zamanda yeneceğime inanıyorum. Spor yapmanın yaşı yok. Bundan sonraki süreçte de spor yapmaya devam edeceğim. Sağlığıma kavuştuğum ilk andan itibaren, ailem ve değerli dostlarımla büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çalışmalar esnasında Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu da bizleri ziyaret ederek destek vermişti. Ben kendilerinin şahsında tüm değerli ekip arkadaşlarına, Hacı Kömürcü ve Burak Özalkan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu tesisler ve imkanlar benim yaşlarımda olan herkes için büyük nimet. Ben de bu vesile ile tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

"Düzenli spor ruh ve beden sağlığını olumlu etkiliyor"

Spor yapan yetişkinlerin günlük hayatın stresini attıklarını, ruh ve beden sağlığını daha uzun yıllar koruyabildiklerini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezi Eğitmeni Hacı Kömürcü, spor merkezinde şifa bulan Celal Karaca’nın spor terapisi ile eskisinden de sağlıklı olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Antrenör Kömürcü, "Düzenli olarak spor yapan yetişkinler, günlük hayatın stresini çok daha hızlı atıyor, ruh ve beden sağlığını daha uzun yıllar koruyabiliyorlar. Spor mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemeye yardımcı oluyor. Erişkinlerin, dinç ve dinamik görünmelerini sağlıyor. Yaşlılar, dinç yapıları ile toplum içinde sevilen kişiler oluyor. Bu bilgilerle spor yapmaya teşvik ettiğimiz Celal Karaca Bey, büyük azmi ile herkese örnek oldu. Üyemiz inşallah spor terapileri ile eskisinden de sağlıklı olacak. Kendisine ve tüm üyelerimize spor ve sağlıkla geçen bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.