Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ağustos ayında ise yaz dönemi olması ve 9 günlük kurban bayramının etkisi ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında azalışla 517 milyon 191 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep bu rakamlarla 6. sıradaki yerini korudu.

İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaz dönemi olması ve 9 günlük bayram tatilinin sadece Gaziantep değil, tüm Türkiye’de ihracatın düşük seyretmesine sebep olduğunun altını çizdi. 2017 yılı Ağustos ayında 26 iş günü varken bu rakamın 2018 yılı Ağustos ayında 22 iş gününe düştüğüne dikkati çeken Ünverdi, “Geçen yıla göre aynı iş günü sayısında ihracat yapılsaydı tahmini olarak Gaziantep’in ihracatı 610 milyon dolar civarında gerçekleşecekti” dedi.

Adnan Ünverdi, tüm sanayici ve işadamlarını özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zorlu süreçte azim ve kararlılıkla üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan iş dünyamızı yürekten kutluyor, mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üretimin, ticaretin global ölçekte yaşandığı dönemlerde döviz kurundaki artışın en başta sanayici ve iş dünyasına yansımalarının olduğunu söyleyen Ünverdi, “Devletimiz tarafından atılan her adım piyasayı rahatlattı. Tabii bu adımların devam etmesi ve döviz kurunun makul seviyelerde dengede tutulması hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Gaziantep özelinde de gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Ünverdi, şöyle devam etti:

“Bizler de sanayicilerimizin yaşadığı sorunlara yönelik ekonomi yönetimi ile bir araya geliyor, beklenti ve taleplerimizi kendileri ile paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yapmış olduğumuz görüşmelerin sonuçlarını inşallah hep birlikte görmeyi umut ediyoruz. Bunların yanı sıra ihracata yönelik yeni pazar araştırmalarımız, fuar organizasyonlarımız ve sektör bazlı çalışmalarımız devam ediyor”

Bağımsız ve uluslararası manipülasyonlara dirençli bir ekonomi için yerli üretimin önemine dikkati çeken Ünverdi, “En başta ham madde ve makine sektöründe yerlileşmemiz hayati önem taşıyor. Daha öncede vurgu yaptığımız gibi Ar-Ge, inovasyon, marka ve daha fazla katma değer oluşturmak zorundayız. Dışa bağımlılığımızı ancak bu şekilde azaltabilir, dış etkenlere karşı koruyabilir ve ülke ekonomimizi yukarılara taşıyabiliriz” diye konuştu.