Aileler karne alan çocuklarını tebrik etmeli

Dr. Neslihan Şahin karne öncesi ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Şahin, çocuklar ve ebeveynlerin az çok karne sonucunu ön görebildiğini belirterek ailelerin karnelerini alan çocuklarının tebrik etmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin karneleri çocukları ile birlikte değerlendirmesi gerektiğini anımsatan Şahin, “Karneyi çocuğunuzla birlikte değerlendirin. Yüksek olan notlarını vurgulayarak gayretini fark ettiğinizi ve takdir ettiğinizi belirtin. Daha sonra düşük olan ders notlarını inceleyin ve neler yapabileceğinizi, ne gibi önlemler alabileceğinizi birlikte planlayın, hedefler belirlemesine yardımcı olun” ifadelerini kullandı. Anne ve Babaların karne alacak olan çocuklara nasıl davranacağı konusunda da bilgiler veren Şahin, “Suçlayıcı ve eleştirel olmayın, çocuğunuzun karnesindeki düşük notlar için kendinizi de suçlamayın. Çocuğunuz ile iletişim kurmakta zorlanıyorsanız profesyonel destek alın. Eğitim ve öğretim yaşam boyu devam ederken karne sadece belli bir dönemi yansıtır. Çocuğunuza karnesinin onun gelecek yıllardaki performansının tek göstergesi olmadığını belirtin. Karne sonucu nedeniyle asla ceza vermeyin. Dönem başında belirlediği hedeflere ulaşması kaydıyla ödül ya da hediye sözü verdiyseniz mutlaka sözünüzü yerine getirin. Bu sayede çocuğunuzun size ve kendine olan güveni ve motivasyonu artacaktır. Karne hediyesi olarak çocuğunuzla ortak bir kararınız varsa onu verebilirsiniz. Belirlemediyseniz ve ödüllendirmek istiyorsanız çocuğunuzun ilgi ve yeteneklerine göre hobi ve hayal dünyasını canlandıracak hediyeler seçin. Çocuğunuzun dinlenmeye ve tatile ihtiyacı olduğunu unutmadan tatil süresince kişisel gelişimi ve eğitimine katkı sağlayacak kitapları beraber seçebilirsiniz. Bir sonraki yılın planlarını yaparken eksikliklerini ve zayıf olduğu alanları güçlendirecek yöntemleri öğretmenlerin de karne görüşlerini dikkate alarak çocuğunuzla birlikte belirleyin. Kendi hedeflerinize değil, çocuklarınızın ilgi, istek ve hedeflerine kulak verin. Bir yılın sonunda ne olursa olsun çocuklarınızı tebrik edin" diye konuştu.