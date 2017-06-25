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25 Haziran 2017 19:16

AK Gençlik Gaziantep’ten Gönül Sofrası etkinliği

AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları, bu Ramazan ayında Gaziantep’te yaşayan yüzlerce aileye iftar misafiri oldu.

AK Gençlik Gaziantep’ten Gönül Sofrası etkinliği

25 Haziran 2017 19:16


AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Gönül Sofrası’ programı kapsamında tüm gençlik teşkilatları bulundukları illerde yaşayan ailelerle birlikte iftar yapıyor.


5251 aileyi ziyaret ettik


“Gönül Sofrası” programı kapsamında her hafta onlarca aileye konuk olduklarını anlatan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz, “Gönül Sofrası programımız bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir program oldu. Bu programla AK Parti Gençlik Kolları olarak her hafta ilimizde yaşayan ailelerimize, bakıma ya da yardıma muhtaç ailelerimize iftara konuk olduk. İftara gideceğimiz ailemize yemeğimizi biz götürüyoruz. Ev sahibi ailemizden yemek konusunda hiçbir talepte bulunmuyoruz. Ancak bizim geleneğimizde var olan “eve gelen misafir ikramsız gönderilmez” geleneğini tüm ailelerimizde yaşadık. Sağ olsunlar kendileri bizleri evlerine misafir ettiler. İftar programlarımız kapsamında Ramazan ayı boyunca ilimizde yaşayan 5251 ailemizi ziyaret ettik” dedi.


Şehit ailelerini yalnız bırakmıyoruz


Şehit ailelerini asla yalnız bırakmadıklarının altını çizen Korkmaz, “ İftar programlarımızda aziz şehitlerimizin de ailelerine misafir oluyoruz. Bu konu bizim üzerinde durduğumuz ve gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğumuz bir durumdur. Çünkü onlar bu bayrak inmesin diye, bu vatan bölünmesin diye evlatlarını şehit verdiler” şeklinde konuştu.


Her gittiğimiz eve Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz


gittikleri yerlere cumhurbaşkanın selamlarını ilettiklerini belirten Korkmaz, “Biz her gittiğimiz ailemize Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyoruz. Sağ olsunlar ailelerimizin liderimize olan sevgi ve saygıları bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Hem liderimize hem de bizlere dua ediyorlar. Bizleri ise en mutlu eden durum onların dualarını almak oluyor” diye konuştu.


Korkmaz, Gaziantep, Türkiye ve İslam coğrafyasının Ramazan bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.




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