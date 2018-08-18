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18 Ağustos 2018 14:58

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı

AK Parti İl Başkanı Özkeçeci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların ve hasretliklerin sona erdiği bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirterek, "Kurban Bayramı’nın aziz milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı

18 Ağustos 2018 14:58


İl Başkanı Özkeçeci mesajında "Allah’a sonsuz şükürler olsun, bir Kurban Bayramına daha erişmiş bulunuyoruz. Kadim medeniyetimizde bayramlar, bizi biz yapan, bizi ortak idealler havuzunda buluşturup kaynaştıran en önemli ortak paydalarımız, milletçe bizi sevinç içinde birbirine en çok bağlayan manevi vuslat günlerimizdir.


Kurban, cömertliktir. Kurban, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. En önemlisi de kurban, Allah’a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. Ve elbette bugünler, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve aydınlığı hem arttırmanın hem tanıklığıyla mutlu olmanın günleridir. Özellikle Kurban Bayramının, bayramlarımız içinde kendine mahsus bir yeri ve anlamı vardır" ifadelerini kullandı.


Trafik kurallarına uyma çağrısı


Özkeçeci, mesajında trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, "Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyorum; Bayramlarda yaşanan trafik kazaları yüreğimizi yakıyor. Artık bayramda trafik acısı yaşamayalım. Bunun için bu bayramdan itibaren emniyet ve jandarmamızla her zamankinden çok daha ileri tedbirler alıyoruz. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymalarını özellikle hatırlatıyorum" ifadelerine yer verdi.




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