Özkeçeci, Mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Kur’an-ı Kerim’de, "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır’ mealindeki ayetle, bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir" dedi.

’’Barış ve huzura vesile olmasını diliyorum’’

"Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Gazi şehrimizi, ülkemizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum" diyen İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci şöyle devam etti:

"Huzur içinde idrak ettiğimiz, başı rahmet, ortası bereket sonu bağışlanma olan bir Ramazan ayını daha uğurladığımızın habercisi, mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Ramazan ayı ve içinde barındırdığı müstesna zaman dilimlerinden olan Kadir gecesi, Yüce Mevla’nın biz kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu bir mağfiret ve rahmet gecesidir.

’’Terörün son bulması en büyük dileğimizdir’’

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mübarek gece, dargınlıkların giderilmesi, dostlukların hatırlanması, vicdani hesaplaşmaların yapılması için önemli bir imkandır. Lütuf kapılarının aralandığı, rahmet ve umut kapısı olan bu özel gecede, milletimizin vahdet ve saadetini hedef alan terör olaylarının son bulması, barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olması en büyük dileğimizdir.

Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Milletimiz, bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanacağına inanıyorum.

Bu düşünce ve duygularla Gaziantepli hemşehrilerimin ve tüm İslam Dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, Yüce Mevla’dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na da eriştirmesini diliyorum" İfadelerine yer verdi.