AK Parti Gaziantep il binasında ’evet’ coşkusu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, milletin hizmetinde olacaklarını söyledi.

Yeni anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemi için Türkiye bugün sandık başına gitti. Akşam saatlerinde seçim sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmasıyla ’evet’in önde olduğunu gören partililer davul zurna ve müzik eşliğinde halay çekerek seçim zaferini kutladı. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Abdulkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci seçim sonuçlarını parti binasında an be an takip etti. Parti binasında toplanan çok sayıda vatandaş evet sonucunun çıkmasıyla beraber kutlamalara başladı.

Parti binasında toplanan vatandaşlara seslenen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek millete hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Gaziantep’e teşekkürler, sağ olun Gaziantep, var olun Gaziantep. Gaziantep her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış Türkiye’nin önünü açmıştır. Allah razı olsun hepinizden. Helal olsun Gaziantep’e. Ben bütün ekibimizi canı gönülden kutluyorum. Geneli üzerine yorumu sayın Başbakanımız yapacak. Allah’ın izniyle biz dün olduğu gibi milletimize yarın da hizmete devam edeceğiz" dedi.