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26 Mayıs 2018 18:45

AK Parti Gaziantep Milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleşti

Gaziantep’te AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Şehitkamil Kültür Merkezinde yapıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleşti

26 Mayıs 2018 18:45


27. Dönem Ak Parti Gaziantep Milletvekili tanıtım toplantısında Milletvekilleri kendilerini yayınladıkları videolar ile partililerine tanıtarak programa devam başladılar.


Yapılan toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aday listesinde olan 14 milletvekili ve çok sayıda partili katıldı.


Adeta şölen havasında gerçekleşen tanıtım toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verildi.


AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, seçim süesinin çok hızlı geçeceğini belirtti. Rehavete düşmeden son güne kadar bütün partililerin çalışmasını isteyen Ökeçeci, bütün adaylara başarılar diledi.




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