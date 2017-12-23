AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik:

Yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Çelik, 96 yıl önce insanüstü fedakarlıklarla bir destan yazıldığını söyledi.

Milletvekili Çelik mesajında, “1920 yılının başında Antep Savunması başlamış, Gaziantep savunması ise 11 ay sürmüştür. Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi atmış, 6 bin 317 Antepli kahramanı şehit etmiştir. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep’e "Gazi" unvanını vermiştir. 96 yıl önce insanüstü fedakarlıklarla bir destan yazılmıştır. Gaziantep’in Kurtuluş’u tüm imkansızlıklara rağmen, vatan, hürriyet ve namus uğruna mücadele edilerek, milletimizin bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiç bir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren kutlu bir zafer olmuştur. Bugün ise bütün hemşehrilerimiz bütün Türkiye ile Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ inci yıldönümünü kutlamanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bundan 96 yıl önce vatanı namusu olarak gören ve canı pahasına koruyan Gazi Şehrin kahramanları, kendi destanlarını kendileri yazarak, tüm dünya milletlerine örnek olan savunmasıyla vatanını geri kazanmış, bu kadim şehri bizlere miras bırakmışlardır. Ne mutlu bizlere, bu coğrafyada özgürce bir yaşam sürüyorsak, tarihte ilk ve tek Gazi övgüsüne mazhar olmuşsak, hürriyeti için vatanını canı pahasına savunan kahraman Gaziantep halkına borçluyuz. Bu destansı direniş; Kurtuluşumuzun Mimarı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep’i değil tüm vatanı kurtardılar” İfadesiyle büyük bir kahramanlık eseri olarak tanımlanmıştır. Aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi bugünde “Ya istiklal! Ya ölüm!” düsturuyla yaşamaktadır. Bunun en büyük kanıtı ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği destansı kahramanlıktır. Milletimiz o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarını galebe çalmış, ülkemizin geleceğini ve istikbalini kurtarmıştır. O gece 2193 kardeşimiz yaralanarak gazilikle, 250 kahramanımız şehitlikle müşerref olurken, kalbini ve gözünü bize dikmiş milyonlarca kardeşimizin de umudunu yaşatmıştır. Ödediğimiz bedel ağır mutlaka, anaların, babaların, eşlerin, kardeşlerin, evlatların gözyaşlarına, yürek yangınlarına değer biçmek asla mümkün değil. Ama bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimiz ve istikbalimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutluyor, Antep savunmasının önemli isimleri olan Şehit Kamil’leri, Şahin Bey’leri, Karayılan’ları ve canı pahasına vatanın kurtuluşu ve bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.