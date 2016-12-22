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22 Aralık 2016 17:05

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

22 Aralık 2016 17:05

Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Koçer yayımladığı mesajda , "95 yıl önce verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi ile cesaretin, azim ve inancın timsali olan Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlu olsun" dedi.
"Ülkece büyük bir sınav veriyoruz. Darbe teşebbüsü başarısız olan şer odakları, bir taraftan terör eylemleri ile kalleşçe can alıyor bir taraftan algı operasyonları ile ekonomik darbe gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak şunu unutuyorlar, 95 yıl önce kurtuluşu için 6317 şehit veren, TBMM’nin verdiği Gazi unvanı ile şereflenen Gaziantep’in sergilediği birlik, beraberlik ve milli mücadele ruhu bugün tüm yurtta Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği milli seferberlik ile yeniden canlandı. Türkiye ilelebet tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan olacak. Geçmişte Türkiye’yi bölmeye, işgale yeltenenler nasıl başaramadılarsa bugün de başaramayacaklar. Bu inançla ülkemizin istiklali, birliği, bütünlüğü ve dirliği için can veren tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyor Gaziantepli hemşehrilerimin 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



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