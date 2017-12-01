AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

2 artarak 13.6 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "İhracatta güçlü artış sürüyor" dedi.

Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer’in Kasım ayı ihracat verileri değerlendirdi. Milletvekili Koçer, "Türkiye elde ettiği ekonomik verilerle 2017’nin ilk ayından itibaren sadece beklentileri karşılamakla kalmıyor. Hedeflerini aşarak finansal çevreleri şaşırtmaya devam ediyor. Kasım ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 artarak 13.6 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında ise yüzde 10.7’lik artış ile ihracatımız 142.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın Kasım ayından itibaren yani tam 12 aydır ihracatta aralıksız bir artış gerçekleşmiş oldu. Bu çok ciddi bir başarıdır. Yalnızca ihracat değil Türkiye’nin büyüme, istihdam, üretim hedefleri de bir bir tutuyor. Hükümetimizin aldığı etkin ekonomik tedbirler, verilen destek, kredi ve teşvikler ile rekorlar ard arda geliyor. Bu başarıda ülkesine güvenerek yatırım yapan yatırımcının, sanayicinin, ihracatçımızın payı çok büyük. Onların kendilerine sunulan teşviklerin hakkını vermesiyle bu başarılar elde ediliyor ve ihracatın büyümeye verdiği güçlü katkı sürüyor. İhracatçılarımızı kutluyor, ülke ekonomimizin büyümesine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu verilerle Türkiye’nin üçüncü çeyrekte gerek G20 içerisinde gerekse dünya ölçeğinde yeni bir rekor elde edeceğine inanıyorum. Türkiye’ye yönelik sürdürülen ve temelde siyasi olan ancak ekonomik bir kılıfla yürütülen yıpratma çalışmalarına ve saldırılara rağmen sağlam temelli Türkiye ekonomisi güçlü büyümesini sürdürüyor. Uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini birer birer pozitif yönde revize ediyor olmaları güneşin balçıkla sıvanamayacağı hakikatini ortaya koyuyor. Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırımlar birer birer tamamlanıp daralan dünya ekonomisine karşılık üretim, istihdam ve ihracat için gerekli tedbirler alındıkça Türkiye’nin güçlü büyümesi hız kesmeden devam edecektir" dedi.