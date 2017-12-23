AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

Yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Koçer, 96 yıl önceki ruhun bugünde devam ettiğinin altını çizdi.

Milletvekili Koçer mesajında, “Milli mücadelenin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içerisinde sergilediği direnişle yalnızca bir şehrin değil bir milletin kaderini değiştiren Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlu olsun. 6 bin 317 kahramanını toprağa verip düşmana geçit vermeyen Gaziantep, milli mücadele ruhunu karakter edinerek ekonomik, sosyal ve kültürel alanda aynı ruhla mücadelesini bugün de sürdürüyor. Mücadele ve azim bu toprağın mayasıdır. Çalışmak ve üretmek şehrin karakteridir. 5 Organize Sanayi Bölgesi, en büyük 1000 firma içinde yer alan 58 firması, en fazla ihracat yapanlar arasındaki 73 firması ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 5 ilinden bir tanesidir. Gaziantep atalarından miras aldığı sorumluk duygusu ile hem şehir için hem ülkesi için çalışıyor, üretiyor, yatırım yapıyor. Değerlerine, kültürüne sahip çıkıyor. Böyle bir şehrin evladı olmaktan gurur duyuyorum. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde, sokaklara çıkan, Demokrasi Meydanında toplanan 300 bin kişi, 96 yıl önce olduğu gibi o gece de birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kasteden hainlere en güzel şekilde karşılık vererek ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep savunmasında can veren kahramanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantepli hemşehrilerimin 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.