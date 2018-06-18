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18 Haziran 2018 12:12

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için, "Türkiye’nin istikbal ve istiklal mücadelesi" değerlendirmesi yaptı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

18 Haziran 2018 12:12


24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere sayılı günler kalırken AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri başta olmak üzere toplumun hemen tüm kesimlerine yönelik seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Koçer, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Halfetililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Birlik Vakfı Gaziantep Şubesi’ni de ziyaret etti. Halfetili kökenli vatandaşlar ve Birlik Vakfı üyeleri ile hafta sonu yapılacak seçimler hakkında sohbet eden Koçer, "Güçlü Türkiye" ve "İstikrar" mesajları verdi.


Seçimlerin Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Milletvekili Koçer, "24 Haziran seçimleri ile ülkemize bir sistem değişikliği geliyor. Bu açıdan çok önemli bir seçim. Ancak, bugünkü ortama baktığımızda sistem değişikliğinin önemini artıran çok şey var. En önemlisi Türkiye için istikbal ve istiklal mücadelesi" dedi.


“Güçlü olmak zorundayız”


Koçer, açıklamasının devamında, "İstikbal mücadelesi Türkiye’nin zenginleşmesi, daha da büyümesi ve gelişmesi ile ilgilidir. Aynı zamanda istiklal mücadelesi var. Maalesef Türkiye’nin üzerinde oynanan çok oyun var. Yüz yıl önce bu ülkeye topu ile tüfeği ile gelenler yüzyıl sonra kendileri gelemiyor, terör örgütleri ile Türkiye’yi yıkmaya, bölmeye, zayıflatmaya çalışıyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada bu vatana sahip çıkmak, dün de bugünde önemliydi, gelecekte de önemli olacak. Bu coğrafyada bizi rahat bırakmayacaklar. O zaman yapmamız gereken tek şey var: Güçlü olmak" diye konuştu.




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