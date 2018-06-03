Milletvekili Uzer, HDP’nin Millet İttifakı’nın gizli ortağı olduğunu, İYİ Parti’nin ise köpürtülmüş bir balon olduğunu söyledi.

AK Parti 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı Ahmet Uzer, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın’ı ziyaret etti. Seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Uzer, İYİ Parti’nin Gaziantep mitingini değerlendirerek, “dağ fare doğurdu” yorumunda bulundu. HDP’nin Millet İttifakı’nın gizli ortağı olduğunu söyleyen Uzer, benzemezler ittifakı değerlendirmesinde bulundu. Uzer, seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini belirterek, “Bir hafta önce Gaziantep’te 24 Haziran seçimleri için sahaya indik. Köy, mahalle, ilçe hepsini tek tek geziyoruz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Biz bu seçimi çok önemsiyoruz. Bu seçim Türkiye’nin önemli bir karar vereceği seçimdir. Çünkü şuan yedi düvel birleşti üzerimize geliyor. Amaç Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye’dir. Türkiye’nin başına istikrarsız bir yönetim gelsin istiyorlar. Ama bu milletin Cumhurbaşkanımıza en yüksek seviyede destek çıkacağına inanıyoruz” dedi.

“HDP ittifakın gizli ortağı”

HDP’nin Millet İttifakı’nın gizli ortağı olduğunu söyleyen Uzer, “CHP halktan korktuğu için açıktan yapmadı. Ancak HDP’nin bunların gizli ortağı olduğu açıktır. Saadet Partisi’nin CHP ile bir arada olması ve FETÖ’cülerin ağırlıkta olduğu toparlama partisi İYİ Parti’nin ittifakın içinde yer alması, kapalı devre HDP’nin de bu yapının içinde yer alması, ben siyasi analiz yapmakta zorlanıyorum. Milliyetçi değerleri savunduğunu iddia eden bir partinin HDP’nin yanında ne işi var” şeklinde konuştu.

“CHP 3 sefer Gaziantep listesini değiştirdi”

CHP’nin 3 defa Gaziantep milletvekili listesini değiştirdiğini vurgulayan Uzer, “CHP’nin ne kadar istikrarsız olduğu Gaziantep listesindeki tutarsızlıktan belli oluyor. Listesini 3-4 defa değiştirdi. Halbuki iktidara talip olan bir partinin siyasi iradesinin çok güçlü olması gerekiyor. Karar verir ve kararının arkasında durur. 14 kişilik listede yerini beğenmeyenler istifa etti, bize baktığınızda bir tane bile firemiz yok” ifadelerini kullandı.

“İYİ Parti’de dağ fare doğurdu”

İYİ Parti’nin dünkü Gaziantep mitingi hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Uzer, “Dünkü miting de İYİ Parti’nin köpürtülmüş balon olduğunu gördük. Yani burada dağ fare doğurdu, çünkü toparlama bir parti, belli tabanları yok. Ben açıkçası İYİ Parti’nin bizim ittifakımıza rakip olacağını düşünmüyorum” dedi.

Mecliste milletvekili çoğunluğunun önemine dikkat çeken Uzer, “Cumhurbaşkanımızın kazanacağını biliyorlar. Onun için zaten biz Cumhurbaşkanlığını kazanamayız, hiç olmazsa Meclis seçiminde farklı partileri destekleyin baraj altına kalmasın ki, Meclis çoğunluğunu alalımın peşindeler. Bu bir fitnedir. Cumhurbaşkanı yüzde yüz bir oyla seçilse de Meclis çoğunluğu olmazsa bu işi yürütemez. Ancak milletimiz bunu görüyor ve tercihini bizden yana kullanacaktır” diye konuştu.