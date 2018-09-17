Ak Parti Gaziantep teşkilatından Menderes'in idamına tepki

Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği 17 Eylül 1961 tarihinin 57. yıl dönümünde Gaziantep'te anma programı düzenlendi.

Ak Parti Gaziantep Teşkilatı'ın tarafından Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57. yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen anma programına Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Basın açıklaması öncesi değerlendirmelerde bulunan Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, "Bugün burada 17 Eylül 1961'i, yani demokrasimize kara bir leke olarak geçen günü telin etmek için, kınamak için ve o günün iz düşümü olan 15 Temmuz kalkışmasını tekrar lanetlemek için bir araya geldik. Burada genel merkezimizin talimatıyla ülkemizin bir daha bu darbe günlerini yaşamaması için bütün Türkiye'de okunacak olan basın açıklamasını sizlerle paylaştık" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Özkeçeci'nin okuduğu basın açıklamasında, “27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan, insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükumete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükumetin silah zoruyla görevden alınmasıyla başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciyle vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen, sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor, gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerinde yer verildi.

Programda konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, "Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılan darbe o dönem bütün Türk milletine yapılmıştı. O gün idam kararı verildiğinde merhum başbakan hiç boynunu eğmedi, eyvallah etmedi ve sadece ne dedi biliyor musunuz, Allah milletimize zeval vermesin, dedi. Çünkü o çok varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, çok iyi bir insan ve liderdi. Öyle bir lideri idam ettiler" diye konuştu.