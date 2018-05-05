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05 Mayıs 2018 12:55

AK Parti Gaziantep’te temayül yoklaması başladı

AK Parti Gaziantep’te 24 Haziran seçimleri öncesinde temayül yoklaması yapılıyor.

AK Parti Gaziantep’te temayül yoklaması başladı

05 Mayıs 2018 12:55


24 Haziran 2018’de yapılacak seçimler öncesinde AK Parti Gaziantep’te Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklaması başladı.


144 aday adayının olduğu ve Gaziantep’te restoranda saat 10:00’da başlayan yoklamanın saat 16:00’ya kadar süreceği öğrenildi.


Buradan çıkacak olan sonuçlar AK Parti Genel Merkezine gönderileceği ve Milletvekili adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayacağı belirtildi.


Devam eden temayül yoklamasına ise, Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve çok sayıda partili katıldı.


AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci konuşmasında,“ 2023 Gaziantep’ine 2023 Türkiye’sine hedeflerimize taş koyacak bize omuz verecek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyecek 14 tane adayımızı hazırlayacağız “ dedi.


Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya ise, “ Bizler 2018 seçimleri ile birlikte Türkiye’nin yeni bir siteme geçişi ile ilgili kara vereceğimiz 24 Haziran seçimlerinde nasıl bir ekiple ve hangi insanlarla yola çıkacağımızın ön çalışmasını yapıyoruz. Bizim 2019 Mart seçimlerini de şimdiden yapmamız lazım. Bu seçim demek oluyor ki iki seçim birden olacak demektir“ diye konuştu.




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