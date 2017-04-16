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16 Nisan 2017 12:20

Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, oyunu kullandı

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, halk oylaması kapsamında Gaziantep’te oyunu kullandı.

Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 12:20


AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, oyunu eşi İlknur ve çocuğu Ali Hamza ile birlikte Mehmet Ali Eruslu ilköğretim Okulu’nda kurulan 1069 numaralı sandıkta kullandı. Referandumun hayırlı olmasını dileyen Gül, "Oyumuz memleketimiz için hayırlı olsun.İnşallah çok güzel huzur içerisinde bir demokratik tercihlerini herkes ortaya koyuyor.Artık yetkide sözde karar da milletindir.İnşallah memleketimiz için en iyi sonucun çıkacağına inanıyorum. Akşam bir demokrasi bayramı kutlamak istiyoruz" dedi.


Oylamada geride bırakılan üç saatteki katılım oranları hakkında da bilgi veren AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, "Katılım oranı öğle saatlerin de netleşmiş olur. Ama gördüğümüz kadarıyla katılım oranları çok iyi olacak. Diğer illerden aldığımız haberler o yönde. Çok iyi bir katılımın olacağına inanıyorum.Çünkü bu bir parti seçiminden öte ülkenin kaderiyle ilgili bir seçim ve bu yüzden çok büyük bir katılım bekliyorum" dedi.




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