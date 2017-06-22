AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül’ün bayram tebriği

AK Parti Genel Sekreteri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna geldik ve Bayramı idrak ediyoruz. Allah oruçlarımızı, yapmış olduğumuz hayırlarımızı kabul etsin.

Bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Her zaman olduğu gibi bugün de Kur’an hakikatini anlamaya ve anlatmaya, sevgiyi yaymaya, fazilet ve erdemin yanında yer almaya, barış ve kardeşlik mesajını yaşatmaya ihtiyacımız bulunmaktadır” sözleriyle ifade etti.

Gül, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsat, insanlarımızın kalplerinin birbirine yakınlaşmasına ve gönül dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok müstesna zamanlardır. Millet olarak bu özel zamanları fırsat bilerek, sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı, dargınlıkları aradan kaldırıp yeniden kucaklaşmayı, bayramla gelen barış iklimini her gün yaşatmamız gerekiyor.

Maalesef, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, kalpleriyle, ruhlarıyla, tüm benlikleriyle, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşayamıyor. İslam dünyasının bayram yaptığı bu dönemde, Afganistan’dan Suriye’ye kadar, değişik coğrafyalarda, farklı sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimiz de var. Ülkemizde de sevincimizi gölgelemeye çalışan her türlü girişim ve hain terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan güvenlik görevlilerimize Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gül, “Yaşamış olduğumuz bayram sevincimizi, geçtiğimiz hafta açıklanan ülkemizin büyüme oranı ve ihracattaki konumu itibariyle Gazi şehrimizin sırası daha da artırdı. Gaziantep’imiz en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 3 üncü oldu. Çalışıp, emek verip, üreterek şehrine ve ülkesine katkı sağlayan herkesin her zaman yanında olacağımızı ifade ederek, teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu vesile ile bayramın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diler, tüm İslam Aleminin, Milletimizin ve Gaziantepli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutlar, selam ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.