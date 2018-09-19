Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'den CHP'ye ihale tepkisi

Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz'ın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihale aldığı yönündeki

iddialara tepki gösterdi.

Özkeçeci açıklamasında, "CHP Şehitkamil ilçe Başkanı Umut Yılmaz'ın 18.09.2018 tarihli basın açıklamasından sonra konu ile alakalı olarak yapmış olduğum araştırmada basın açıklaması içeriğinin yalan, iftiralarla dolu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve siyasi rant elde etmeye yönelik olduğunu gördüğüm için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Basın açıklamasında belirtilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 3 milyon 496 bin tl'lik ihaleyi aldığı bilgisi yalandır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin böyle bir ihalesi bulunmamaktadır. Basın açıklamasının muhatabı olan Ferda Barış'ın Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinden aldığı bir tek ihale vardır. Kamu İhale Kanununa tabi olan bu ihaleye başka firmada katılmış olup en düşük teklifin kendisinin olması nedeniyle iş Ferda Barış'ta kalmıştır. Ferda Barış 19 Ocak 2018 tarihinde yedek sıradan istifa nedeniyle Şahinbey Belediye Meclis üyesi olmuştur. Meclis Üyesi olduğu tarihten sonra Şahinbey Belediyesi ile hiçbir ticari iş yapmamıştır. Belediyelerimiz kişiye özel hiç bir işlem yapmamıştır. Belediyelerimizin yaptıkları tüm işlemler hukuk çerçevesinde yapılmıştır. CHP Şehitkamil İlçe Başkanının, hukuk çerçevesinde yapılmış olan işlemler üzerinden algı operasyonu yaparak siyasi menfaat elde etmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP Şehitkamil İlçe Başkanının yalan, yanlış ve iftiralarla dolu basın açıklamasını şiddetle ve esefle kınıyorum, ayrıca bu olayın yasal takipçisi olacağım. Siyasetin meşru ve etik zeminde yapılması gerekliliğini CHP İlçe Başkanına hatırlatıyor, kamuoyuna saygılar sunuyorum" denildi.