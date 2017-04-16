Ak Parti İl Başkanı Özkeçeci oyunu kullandı

Oy kullanım esnasında konuşan Özkeçeci,” Demokrasi yolunda Türkiye çok büyük mesafeler katetti ve almış olduğu bu mesafeyi bugünkü seçimle bir kez daha perçinleyecektir. Bu seçimde ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların son bulmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye, dünyadaki adaletsizliğin, insafsızlığın, vicdansızlığın karşısına dikilebilecek tek güç olduğunu söyleyen Özkeçeci,” Türkiye, tüm insanlığın gelecek umududur. Türkiye, tesadüflere terk edilemez, maceralara sürüklenemez, ’Ne olursa olsun’ denilemez. Devlet sistemimize güçlü bir aşı yapalım. Krizler, kaoslar, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar bir daha hiç yaşanmasın. Hizmet ve yatırımlar artarak devam etmesi için, Türkiye’nin elde ettiği kazanımlar kalıcı olarak korunması için, millet iradesi ile devlet yönetimi arasına hiçbir güç girmemesini temenni ediyorum. Sandık olan yerde demokrasi dışı bir tabirden bahsetmek mümkün değildir. Oy kullanmak temel vatandaşlık sorumluluğudur. Bugün burada bu vazifemizi yerine getirmek için bulunuyoruz” diye konuştu.

Oyunu kullanan Özkeçeci okul çıkışında vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.