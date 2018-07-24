Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 16:44

AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Erdoğan Basın Bayramını Kutladı

AK Parti İslahiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle İhlas Haber Ajansı İslahiye temsilciliğini ziyaret etti24 Temuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla İslahiye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan ve yönetim kurlu üyesi Nurseli Dursun İslahiye İhlas Hbare Ajansı temsiliğini ziyaret ederek 24 Temmuz Basın bayramını kutladı.

AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Erdoğan Basın Bayramını Kutladı

24 Temmuz 2018 16:44

AK Parti İslahiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle İhlas Haber Ajansı İslahiye temsilciliğini ziyaret etti


24 Temuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla İslahiye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan ve yönetim kurlu üyesi Nurseli Dursun İslahiye İhlas Hbare Ajansı temsiliğini ziyaret ederek 24 Temmuz Basın bayramını kutladı. Fetiye Erdoğan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarda icra edildiğini dile getirerek, nice 24 Temmuz Basın bayramları kutlanması temennisinde bulundu. İhlas Haber Ajansı İslahiye temsilcisi Bekir Şentürk, Ak Parti Kadın Kolları ilçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinde ötürü teşekkürler etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç