AK Parti milletvekili adaylarından Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret

Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş camiası olarak her zaman devletin ve milletin yanında bulunduklarını ve bulunacaklarını belirten Meclis Başkanı Doktoroğlu “Gaziantep milletvekili adaylarının hayırlı olmasını isteyerek görevlerinde başarılar dilerim" dedi. Ramazan ayının ülkeye ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni eden Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "ABD yönetiminin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve Filistinlilere yönelik uygulanan insanlık dışı saldırıları kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. Nizip Ticaret Odası’nın "Gücümüz Gücünüz, Gücünüz Gücümüz" felsefesini ilke edinerek ve tüm paydaşlarıyla birlikte ilçenin ve bölgenin sorunlarına çözüm yolları bulmaya çalıştığını belirten Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk Milletinin gücünün birlik beraberlik olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında ortak akılla daha çok çalışarak, katma değeri yüksek ürünler üreterek, yatırım ve istihdamı arttırarak, yeni ve yenilikçi fikirlerle yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Buradan tüm iş âlemine sesleniyorum. Müteşebbis ruhunuz ile hep birlikte yatırımlara devam diyoruz. Antepfıstığı fiyat için istikrarı ve mal temine rahat ulaşabilmek konusunda daha önceden de bahsettiğimiz gibi Antepfıstığındaki stokçuluğun ve ürün rekolte tespiti sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla devlet desteği kapsamına alınmalıdır. Bölgemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi de zeytindir. Zeytinyağı üreticilerimizin çoğu küçük ölçeklidir ve birbirinden uzak lokasyonlarda yer almaktadır. Zeytinyağı üreticilerinin kendi arıtma tesislerini kurması, bu işletmelere önemli bir mali yükümlülük getirmektedir. Bu nedenle bölgesel çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Nizip olarak esas hedefimiz ihracatçı sayısını artırmaktır. Bu amaçla da Gaziantep Gümrük Başmüdürlüğüne bağlı bir gümrük müdürlüğünün kurulması en büyük beklentimizdir. Gümrük Müdürlüğü kurulması ile ihracat kolaylaşacaktır. Böylece hem ihracat miktarı hem de ihracatçı sayısının artacağını söyleyebiliriz. Nizip Ticaret Odası olarak da ilçemizin 2023 hedefini 750 milyon $ olarak açıkladığımızı belirtmek isterim. İlçemiz nüfusu birçok ilden büyük olup, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden önemli merkezler arasındadır. İlçemiz ticareti, sanayisi, ihracatı ve konumu itibariyle sürekli gelişmektedir. Bu nedenle daha çok eğitimli insana ihtiyaç duyulmaktadır. Nizip Eğitim Fakültesi, Nizip Meslek Yüksek Okulu’nun konumu, kapasitesi, eğitim görevlilerinin sayısı dikkate alınırsa ilçemizde bir Nizip Üniversitesi kurulmalıdır. Önümüzdeki günlerde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin vatandaşlarımıza ve ülkemize uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e bölge protokolümüzü oluşturan tüm kurum kuruluş, sivil toplum örgütlerimize paydaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyor, sizleri şahsım, Nizip Ticaret Odası ve Nizipliler adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

"Nizip gözde bir ilçemiz"

24 Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde istikrarın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Mübarek ramazan ayının ülkemize hayırlar getirmesini ve birlik ve dirliğimize vesile olmasını diliyorum. Nizip, birçok ilden yatırım ve ihracat konusunda daha çok mesafe kat etmiş gözde ilçelerimizden birisidir. Nizip’in bu seviyeye de ulaşmasında Nizip Ticaret Odası üyelerimizin, yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin çok büyük katkısı var. Nizip’in gelişmesinde emeği geçen taş üstüne taş koyan herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Terör, ekonomik ve siyasi krizler birlik ve beraberlik ile aşılabilmektedir. Biz bir, iri ve diri olacağız ve tek vücut olacağız. Hamd olsun 16 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemize doğal gaz gelmedi petrol gelmedi ama çok önemli bir servet geldi. Bu gelen servette istikrardır. İstikrar doğal gazdan petrolden ve altın rezervlerinden daha önemlidir" diye konuştu.