Ak Parti Milletvekili Ahmet Uzer oyunu kullandı

Türkiye’nin kaderini değiştirecek referandum oylaması için sabahın erken saatlerinde okulları ziyaret eden, Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, katılımın oldukça yüksek olacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer, meselenin memleket meselesi olduğunu belirterek, "Türkiye’nin demokrasi hayatındaki en önemli seçimlerinden bir tanesini yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki 18 madde de değişiklik yapan yasa tasarısını halkımızın onayına sunduk. Bizde bütün vatandaşlarımız gibi tercihimizi sandığa yansıttık. Çıkacak neticenin vatanımız, milletimiz ve ülkemiz için en iyisi olacağına inanıyorum. Neticede bu ülke bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada güçlü bir şekilde varlığına ihtiyaç duyulan bir ülke. Ülkemiz bu bölgede önemli bir kale. Bundan dolayı, bu seçimi çok önemsiyoruz. Türkiye’nin daha iyi yönetile bilmesi adına bizim halkımızın huzuruna getirdiğimiz bir değişiklikti. Halkımızın büyük desteği ile bu değişikliği gerçekleştirmiş olacağız" dedi.