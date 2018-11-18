Bay, Makam mevkiye değil, millet için hizmete aday olduklarını söyledi.

AK Parti Gaziantep teşkilatı 2019 Yerel Seçimleri için temayül yoklamasını yaptı. Temayül yoklamasında konuşan AK Parti Şahinbey Belediye Başkan Aday adayı Muhittin Bay, millete hizmet yapmak için göreve talip olduğunu söyledi. Temayül yoklaması AK Partinin ve Liderin, tabanın görüşlerine önem verdiğinin en güzel göstergesi olduğunun altını çizen Bay, "09 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz başvuru ile AK Partimizin Şahinbey ilçesindeki aday adaylarından bir tanesi olduk. Bu tarihten sonra Şahinbeyimizin bütün köylerini, mahallelerini gezdik, halkımızla ve partililerimizle buluştuk. Büyük bir teveccühle karşılaştık, sevildik, sayıldık, alkışlandık. Halkımız kardeşini, evladını bağrına bastı önemli olan bu sevgi, saygı ve destektir. Bizim bakış açımızda adaylık ve başkanlık hizmet makamıdır. Biz hizmete talibiz. İçerisinde büyüdüğümüz topraklara hizmet etmek ve ait olmaktan her zaman gurur duyduğumuz milletimizin refahına bir damla katkı sunacak olmamız bizim için büyük bir şereftir, adaylığımızdaki amacımız bu şerefe ulaşabilmektir. Bu anlayışla bizim ilk hedefimiz, partimizin bizi adaylığa layık görmesidir. Partimiz bizi layık görür aday olursak milletimiz ve Şahinbey ilçemiz için ne gerekiyorsa en iyisini yapacağız. Partimiz bize adaylık vermezse adayımızın arkasında en güçlü duran biz olacağız. Çünkü biz makama değil millete hizmete adayız, partimizin yetkili organları hangi görevi işaret ederse biz orada tüm gücümüzle çalışıyor olacağız. Tüm adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.