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AK Parti Yavuzeli Belediye Başkan Aday Adayları Tanıtım Toplantısı

AK Parti Yavuzeli Teşkilatı Belediye Başkan Aday Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı.


AK Parti Yavuzeli ilçe Binasında yapılan toplantıya İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, Belediye Başkan Aday Adayı Mitat Yıldız, Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Özçelik, Belediye Başkanı ve yeni dönem Aday Adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Belediye Başkan Aday Adayı Osman Aslan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.


Açılış konuşması sonrası dört aday sırası ile kendilerini tanıttı. Adayların tamamında Birlik ve Beraberlik mesajı verilirken, AK Parti Yavuzeli Belediye Başkan Aday Adayı Mitat Yıldız, Mehmet Özçelik ve Osman Aslan Belediye Başkanı olması durumunda bölgede ses getirecek projeler olduğunu belirtirken, Belediye Başkanı ve yeni dönem Aday Adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise İlçeye yapılan hizmetleri açıkladı. Yapılan Toplantı sonunda İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat ve Aday Adayları ile tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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