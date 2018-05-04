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04 Mayıs 2018 11:28

AK Partili Bozkurt’un hedefi iş dünyasını mecliste temsil etmek

Genç iş adamı Mehmet Bozkurt AK Parti’den milletvekili olmak için aday adayı oldu.

AK Partili Bozkurt’un hedefi iş dünyasını mecliste temsil etmek

04 Mayıs 2018 11:28


İş dünyasındaki sorunları bildiği için çevresinden adaylığı konusunda ciddi destek gördüğünü belirten Bozkurt, "Çevremdeki insanlar, ’sorunları bilen insan çözer’ dediler. Milletvekili adayı olmamı çok istediler. Bu yüzden aday adayı oldum" dedi.


Aday olmasını arkadaşları istedi


Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Mobilyacılar Komitesi’nde görev alan ve Anadolu Esnaf Sanayici ve İş adamları Derneği (ANESİAD) Gaziantep Şubesi Dış İlişkiler Sorumlusu görevini de yürüten Mehmet Bozkurt, iş dünyasıyla ilgili sivil toplum örgütlerinde de aktif görev yaptığını söyledi. "Biz iş dünyasının içinden geldiğimiz için sorunların nerelerden kaynaklandığını ve nasıl düzeleceğini çok iyi biliyoruz. Herkes kağıt üzerinde konuşuyor. Ancak temelden gelmek farklı bir şey. İş dünyasını mecliste temsil etmek bu açıdan çok önemli. İş dünyası ve siyasi çevrem sorunları bildiğim için aday olmamı istedi" diyen Bozkurt, "Biz de bu yüzden milletvekilliğine aday olmak istedik" diye konuştu. Bozkurt aynı zamanda Irak Türk İş Adamları Dostluk Grubunda da görev aldı.


"Siyasette çok başarılı olacağım"


Siyasi bir gelenekten geldiğini ve siyasete asla yabancı olmadığını da sözlerine ekleyen Bozkurt, "AK Parti’nin kuruluşundan beri içindeyim. Amcam da AK Parti kurucularından. Diğer amcam Adalet Partisi, babam ANAP’ın, dedem ise Demokrat Parti kurucularından. Siyasi bir gelenekten geliyorum. Siyasete yabancı değilim. Hatta içinde büyüdüm. O yüzden çok başarılı olacağıma inanıyorum" diye konuştu.




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