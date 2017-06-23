Ak Partili Çelik’in bayram kutlaması

Ak Partili Çelik, yayımladığı mesajda tüm islam aleminin bayramını kutlayarak barış, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Çelik mesajının devamında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz.İdrak ettiğimiz bu kıymetli günlerin, tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Maalesef ki, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, bu bayrama da hüzün içresinde, boynu bükük, yüreği yaralı, gözleri yaşlı şekilde giriyorlar. İslam coğrafyasında yaşananlar, kardeşlerimizin içinde bulunduğu durum, bizleri de derinden etkilemekte, sevincimize gölge düşürmektedir. İnşallah, bu mübarek günlerde, kardeşlerimizin kurtuluşuna, tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesi için dua ediyor, bunun için ise var gücümüzle gayret gösteriyor, mücadele ediyoruz.Ramazan ayı süresince kardeşlik iklimi içerisinde Ramazan-ı Şerif’i idrak edip, millet olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledik. Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Nihayet, bayramımızı da, huzur iklimi içerisinde idrak ediyoruz. Şu hususu unutmamalıyız ki, millet olarak her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bayramı bunun için bir fırsat olarak görüp, annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı ve dostlarımızı, yetimleri, öksüzleri, hastaları, şehit yakınlarını, şehit çocuklarını ziyaret ederek onlarla da bayramlaşmayı da ihmal etmemeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, İslam dünyasının Ramazan Bayramını tebrik ediyor,sözlerime rahmetli Abdurrahim Karakoç’un bir dörtlüğüyle son vermek istiyorum,Alem-i İslama rahmet su gibi,aksın, bayram olsun bayramlarınız, evleriniz cennet kokusu gibi, koksun, bayram olsun bayramlarınız” ifadelerini kullandı.