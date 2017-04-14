Ak Partili Gül’den referandum değerlendirmesi

Gül, yaptığı referandum değerlendirmesinde "Milletimize güveniyoruz" dedi.

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Referanduma saatler kala Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa ile ilgili AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin Türkiye’nin geleceği için önemini anlattılar. Gül, Türkiye’de hükümet sisteminin değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Türkiye’de 1876 ile başlayan anayasa geleneğine baktığımızda, 140 yıldır bir parlamento geleneği var ama esas itibariyle Türkiye’de uygulanan hükümet sistemlerinin çok farklı bir şekilde olduğunu görebiliriz. Özellikle ’140 yıllık parlamenter sistemi değiştirmeyiz’ şeklindeki argümanların temelsiz olduğunu peşinen söylemek lazım. Türkiye, 16 Nisan’da rejimini değil hükümet sistemini belirleyecek ama Avrupa’da rejim değişikliğine sebep olabilir. Ülkelerin hükümet sistemleri, o ülkenin siyasi tecrübesine göre, ihtiyaçlarına göre şekillenir. Türkiye’nin, 1921’de milli mücadele ederken, düşman kuvvetleri başkenti işgal etmek için gelirken bir meclis hükümetine ihtiyacı vardı. Ne demek bu? Kuvvetlerin birleşmesi yani yasama ve yürütme mecliste birleşmiştir. Doğrusu da oydu. Çünkü, o denem bir milli mücadele veriliyordu ve her iki kuvvetin de mecliste birleşmesi gerekiyordu” dedi.

"Darbe anayasası ile yönetiliyoruz"

Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, mevcut Anayasanın darbe anayasası olduğunu belirterek, “Şuan ki anayasa darbecilerin korunması için yapılmıştır. Cumhurbaşkanının şuan ki yetkileri güçlü bunu da Kenan Evren kendisi için yaptı. Ahmet Necdet Sezer, 3 partinin başını yedi ama kendisine görevine devam etti. Çankaya’dan çıkmadan hizmet yapmadan bu devleti yönetti. Hiçbir yasaya tabi değildi. Ama yeni sistemde bu ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kanunlara karşı sorumlu yargılanma yolu açıktır. Koalisyonlar tamamen ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kabineyi halktan seçecek. Eğer parlamentodan bakan olursa milletvekilliği düşüyor. Yeni sistemde bir oy çok önemli olacak, çünkü seçilme yüzde 50 artı bir kişi olacak. Cumhurbaşkanı ve parlamento kriz olursa erken seçime gidebilir kim giderse kendisini de seçime götürür” ifadelerini kullandı.

"Önemli bir sürece giriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, referandum seçiminde halka güvendiklerini belirterek, “Referandum için çok az bir zaman kaldı. Türkiye’nin kaderini belirlemek adına, önemli bir sürece giriyoruz. Şimdiki seçim sisteminde yüzde 36 oy alan Başbakan olabiliyor. Ancak, yeni sistemde bir kişinin başa geçe bilmesi için yüzde 50’nin üzerine çıkması gerekiyor. Yani seçilmek eskisinden daha zor olacak. Bu nedenle Bir başkanın birçok özellikleri ve donanımlara haiz olması gerekiyor” diye konuştu.