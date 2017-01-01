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01 Ocak 2017 15:20

Ak Partili Milletvekillerinden Ortaköy’deki terör saldırısına tepki

Ak Partili Milletvekillerinden Ortaköy’deki terör saldırısına tepki

01 Ocak 2017 15:20

Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer ve Abdülkadir Yüksel İstanbul Ortaköy’deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısını sosyal medya hesapları üzerinden kınayarak tepki gösterdi.
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer sosyal medya hesabı üzerinden, İstanbul’daki hain terör saldırısını nefretle kınadığını belirterek, "Acı olayda hayatını kaybedenlere, yüce Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Hain-kalleş terör saldırılarıyla Türkiye’nin birliğini, dirliğini, bölgedeki yeni barış perspektifini hedefleyenler başaramayacaktır. Olayın amacı Kaos oluşturmaktır" dedi.
"Birlikte Türkiye olalım"
Kardeşi kardeşe düşürmek için çaba gösterenlere karşı dikkatli olunması yönünde uyaran Uzer," Sağduyulu olmalıyız. Dikkat etmeliyiz.Saldırıyı yapanlara, saldırgana destek olanlara ayrıştırıcı üslup kullanarak destek vermeyelim. Birleştirici olalım. Birlikte Türkiye olalım" ifadelerine yer verdi.
Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer sosyal medya hesabı üzerinden, "İstanbul’da birlik ve beraberliğimizi huzur ve güvenliğimizi bozmaya yönelik yapılan hain ve alçak terör saldırısını lanetliyorum.Terör insanlığın ortak düşmanıdır.Terörle mücadelede birlik beraberlik içerisinde tek yumruk olup provakasyona izin vermemeliyiz" yazdı.
Ak Parti Milletvekili Abdülkadir Yüksel ise sosyal medya hesabı üzerinden, İstanbul’daki terör saldırısını kınadığını belirterek vefat edenlere de Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



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