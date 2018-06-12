Ak Partili Nejat Koçer’den muhalefete “yıkım ekibi” benzetmesi

Ziyaretlerinde muhalefet partileri için “Yıkım Ekibi” benzetmesini yapan Koçer, “Onlar yıkım, biz yapım ekibiyiz” dedi.

Muhalefet partilerinin ortaya hiçbir somut proje koyamadığını ve milletin sorunlarına çözüm üretemediğini belirten AK Parti Milletvekili Koçer, “Biz proje partisiyiz. Gerek Gaziantep, gerekse de Türkiye genelindeki mega projelerimizle milletin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Onlar politikalarını yıkım üzerine kurmuş. Geldiklerinde yıkacaklarını, durduracaklarını ve satacaklarını söylüyorlar. Yıkım ekibi olarak değil yapım ekibi olarak vatandaşın hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

“Söylemler gayri ciddi”

Koçer, seçmenlere yaptığı çağrıda partilerin projelerini inceleyerek oy kullanmalarını isteyerek, “Seçmenler araştırsın. Her partinin projelerine baksınlar, incelesinler. Muhalefetteki tüm partilerin projelerini üst üste koysan AK Parti’nin projelerinin yarısı kadar etmez. Muhalefetlerin söylemleri gayri ciddi. Çok fazla yalan ve yıkım hesabı var. Ben bu kadar hamaset, popülizm ve yalan dolu bir dönem görmedim. Halkı kandırmak ve halkın zihnini karıştırmak üzere çok fazla yalan söyleniyor” dedi.

“Siyaset proje üretmeli”

Muhalefetin proje üretemediğini ve siyasetin proje üretmesi gerektiğini vurgulayan Koçer, “Bu millet yıkım ekibine oy vermez. Yıkım üzerine değil yapım üzerine konuşmak gerek. İnsanlara ne getireceksiniz bunu açıklayın. Projelerini açıklasınlar. Siyaset insan için ve hizmette yarışacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde metro tamamlanacak. Dülük’ün altını 3 kilometrelik tünelle Organizeyi şehre bağlayacağız. Sağlıkta, eğitimde projelerimizi ortaya koyduk. Havalimanının temelini geçtiğimiz günlerde attık. Fuar alanını 3 kat büyütmeyi proje olarak önümüze koyduk. Sanayide büyük değişim ve dönüşüm projesi başlatıyoruz. Sanayinin değişim ve dönüşüm projesi çok önemli. 5 Organize Sanayi Bölgesi, binin üzerinde işyeri, 150-200 bin arası istihdam sağlayan Türkiye’nin en büyük altıncı sanayi metropolü. Bu şehirde sanayiden ekmek yiyen ciddi bir nüfus var. Ekonomi sanayi üzerine dönüyor. Biz yeni Endüstri 4.0 başlığı altında değişim ve dönüşüm projesini başlatıyoruz. Bu bir vizyon projesidir. Anadolu proje üretmeli, siyaset proje üretmeli” ifadelerini kullandı.