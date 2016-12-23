Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 17:47

Akademisyenler tecrübelerini paylaşıyor

Akademisyenler tecrübelerini paylaşıyor

23 Aralık 2016 17:47

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğretim üyelerinin tecrübe ve mesleki öykülerini üniversite öğrencileri ile paylaştığı "Birikim seminerleri-5" gerçekleştirildi.
HKÜ Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen ’Birikim Seminerleri-5’, Kongre Kültür Merkezinde yapıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen seminerin konuğu HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İçöz, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. İçöz, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, sorulara da cevap verdi.

“Sabit fikirli olmayın, ısrarla deneyin”
Geçmişten bugüne tecrübelerini aktaran Ferhat Jak İçöz; “Her zaman ne istediğini bilmek yetmiyor. Bununla beraber, hayat beni bir yerlere de sürükledi. Hem alanınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hem de karşılaştığınız şeylere kendinizi çok çabuk adapte etmeniz gerekiyor. Ben sabit fikirli biri olsaydım belki de başarılı olamazdım. Bu sadece alanınızla ilgili değil, hayatınızın tamamı için geçerli olan bir durumdur. Bu yüzden öncelikle ilginizi çeken şeylerin peşinden gidin. Birşeyler yapmak istiyorsak çabalamamız lazım. İşsiz mi kaldınız, o zaman kitaplar okuyun. Konunuz ile ilgili uzmanları dinleyin, araştırın. Kendinizi mesleki anlamda iyi ifade edebileceğiniz şekilde geliştirin ve ısrarla deneyin” dedi.
“Ne İstediğimden şimdiki kadar emin değildim”
İçöz, “Siz ‘Varoluşçuluk’ üzerine yönelmişsiniz. Bir de ne istediğini bilmeyenler var. Bu konuda bize nasıl bir öneride bulunabilirsiniz?” sorusunu ayrıntılı olarak yanıtladı. İçöz; “Ben sizin zamanlarınızda ne istediğimden şimdiki kadar emin değildim. Psikoloji bölümünü seçtim ve ben varoluşçu olacağım demedim. Neyin ilginizi çektiğini takip etmeniz gerekiyor. Elbet bir şeyler size daha yakın gelecektir. Sonra da ilginizi çeken şeyler hakkında daha çok araştırma yapmanız gerekiyor. Böylelikle yavaş yavaş istediklerinizi bilir hale gelirsiniz" diye konuştu.
Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İçöz’ün öğrencilerin sorularına verdiği cevapların ardından seminer sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    5°C
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç