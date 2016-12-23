Akademisyenler tecrübelerini paylaşıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğretim üyelerinin tecrübe ve mesleki öykülerini üniversite öğrencileri ile paylaştığı "Birikim seminerleri-5" gerçekleştirildi.

HKÜ Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen ’Birikim Seminerleri-5’, Kongre Kültür Merkezinde yapıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen seminerin konuğu HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İçöz, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. İçöz, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, sorulara da cevap verdi.



“Sabit fikirli olmayın, ısrarla deneyin”

Geçmişten bugüne tecrübelerini aktaran Ferhat Jak İçöz; “Her zaman ne istediğini bilmek yetmiyor. Bununla beraber, hayat beni bir yerlere de sürükledi. Hem alanınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hem de karşılaştığınız şeylere kendinizi çok çabuk adapte etmeniz gerekiyor. Ben sabit fikirli biri olsaydım belki de başarılı olamazdım. Bu sadece alanınızla ilgili değil, hayatınızın tamamı için geçerli olan bir durumdur. Bu yüzden öncelikle ilginizi çeken şeylerin peşinden gidin. Birşeyler yapmak istiyorsak çabalamamız lazım. İşsiz mi kaldınız, o zaman kitaplar okuyun. Konunuz ile ilgili uzmanları dinleyin, araştırın. Kendinizi mesleki anlamda iyi ifade edebileceğiniz şekilde geliştirin ve ısrarla deneyin” dedi.

“Ne İstediğimden şimdiki kadar emin değildim”

İçöz, “Siz ‘Varoluşçuluk’ üzerine yönelmişsiniz. Bir de ne istediğini bilmeyenler var. Bu konuda bize nasıl bir öneride bulunabilirsiniz?” sorusunu ayrıntılı olarak yanıtladı. İçöz; “Ben sizin zamanlarınızda ne istediğimden şimdiki kadar emin değildim. Psikoloji bölümünü seçtim ve ben varoluşçu olacağım demedim. Neyin ilginizi çektiğini takip etmeniz gerekiyor. Elbet bir şeyler size daha yakın gelecektir. Sonra da ilginizi çeken şeyler hakkında daha çok araştırma yapmanız gerekiyor. Böylelikle yavaş yavaş istediklerinizi bilir hale gelirsiniz" diye konuştu.

Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İçöz’ün öğrencilerin sorularına verdiği cevapların ardından seminer sona erdi.