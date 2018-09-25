Akbaba ve Gültekin'den yeni öğrencilere önemli seminer

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)'nin yeni öğrencilerini üniversite hayatına adapte etmek için düzenlediği “Oryantasyon Programı” kapsamında gazeteci, yazar Sadık Gültekin ve iletişim uzmanı Fatih Akbaba yeni öğrencilere unutulmaz seminerler verdi.

HKÜKKM'de (Kongre ve Kültür Merkezi) gerçekleştirilen seminerlerde Sadık Gültekin, "İş Hayatı Sizden Ne Bekliyor'' konusuyla öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Çoğu öğrencinin, sınavların ya da şartlarının zorluğundan yakındığını ve bu nedenle başarılı olamama kaygısı taşıdığını ifade eden Gültekin, “Kimse hayatının ya da şartlarının zor olduğundan bahsetmesin. Eğer ortada zor bir durum varsa çözüm üretin. Hayat hep düz değil bazen iniş ve çıkışlar var. İmkanlar ne kadar zor olsa da bundan şikayet etmeyerek sıyrılan ve başarının peşinden koşanlar başarılı olacaktır" diyerek imkansızlıklara rağmen üniversiteyi birincilikle kazanan öğrencilerin başarı hikayelerinden örnekler verdi. Çeşitli zorluklarla karşılaşan öğrencilerin motivasyonlarını düşürmeden güçlü bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Gültekin, başarısızlık yaşadıklarında tekrar denemekten korkmamaları gerektiğinin altını çizdi.

“Şartlar ne kadar zor olsa da başarabilirsiniz”

1982 yılında Avustralya'da kol ve bacakları olmadan dünyaya gelen Nick Vujicic isimli kişinin videosunu izleterek Vujicic'in hayatından örneklerle anlatım yapan Gültekin, “Hayatınızda sizi başarıya ulaştıracak birçok engeliniz veya sorununuz olabilir. Sizlere Nick Vujicic isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişinin iki kolu ve ayağı yok. Sadece kalçasından çıkan iki tane parmağı var. Ancak yapabildikleri ve başardıkları inanılır gibi değil. Yazı yazmak, bilgisayar kullanmak, tıraş olmak, saçını taramak gibi günlük işlerin yanı sıra hiç bir engeli olmayan pek çok kişinin yapamadıklarını yapıyor. Kol ve bacakları olmadığı halde tenis, futbol ve golf oynuyor, davul çalıyor, balık tutuyor, yüzüyor ve sörf yapıyor ve şartlardan ötürü şikayet etmiyor. Sorunu gerçekten büyük görünüyor ama o bundan şikayet etmek yerine hayatından mutlu olmasını ve başarılı olmasını çok iyi biliyor. Unutmayın ki sizlerde şartlar ne kadar zor olsa da başarabilirsiniz” dedi.

Öğrencilere, geleceğe yönelik tavsiyelerde de bulunan Gültekin, staj, iş yaşamı, okul başarısının yanı sıra sahip oldukları farklı yönleri yansıtmaları gerektiğini de belirterek, "Pek çok işveren işe alacağı kişinin hangi üniversiteden mezun olduğu ile ilgilenmiyor bile. O nedenle bu süreçte kendinize yeni özellikler katın. Meraklı olun. Size verilen bir işi daha iyi nasıl yapabileceğinizi düşünün. Başarı sadece bir işi yapmakla veya sadece derse girip çıkmakla olmaz, önemli olan önünüze gelen engelleri nasıl aşacağınızdır" dedi.

İletişim uzmanından kampüste iletişim semineri

Yeni bir başlangıç ve kampüste iletişim konulu sunumu yapan Fatih Akbaba'nın, “Kalbini de Al Gel” sloganıyla anlattığı bilgiler, yeni öğrenciler tarafından büyük bir beğeni ile takip edildi. İletişim ile ilgili önemli ipuçlarını, gündelik hayattan yaşanmış birçok örnek ile anlatan Fatih Akbaba, öğrencilerle karşılıklı iletişim kurarak, hayatları boyunca yararlı olacak önemli bilgiler verdi.

"İletişim, karşımızdaki insanda kendimizi bulma sanatıdır"

İletişimin önemli detaylarına değinen Fatih Akbaba, “İletişim bazen duymak, bazen görmek, bazen de dokunmaktır. İletişim, karşımızdaki insanda kendimizi bulma sanatıdır. İletişimin en kısa tanımı;bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır bir biçimde başkalarına aktarmasıdır.İletişim; kişilerin amaçsız etkileşimlerinden ziyade, bir etki oluşturmaya veya davranış nedeni olmaya dönük bir bilginin bir kişiden başka bir kişiyle bilinçli olarak aktarılmasıdır” diyerek iletişim ile ilgili açıklamalar yaptı.

Güldüren örneklerle öğrenicilerin ilgisini toplayan Akbaba, iletişimde kişilerin bir bütün olarak algılanması gerektiğini söyledi. Bütünü oluşturan etkenlerin, insanların eğitimi, pozisyonu, aile hayatı, geçmişi ve yaşam kalitesi olduğunu dile getiren Akbaba, eksikliklerle kurulan ilişkilerin kısa süreli olduğuna değindi.

Konuşmasıyla zaman zaman güldüren, kimi zaman düşündüren Akbaba, duygusal bir fon müziği eşliğinde, ders çıkarabilecekleri ve çıkarımlar yapabilecekleri bir hikaye anlattı. Seminer sonrasında kitaplarını imzalayan Akbaba, öğrenciler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.