Akıllı hamleler bu kez öğretmenlerimizden

Usta hamlelerin birbirini takip ettiği turnuvada ortaya çıkan birlik ve beraberlik tablosu tüm sporcu öğrencilere örnek oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvası 100’ün üzerinde sporcu öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen etkinlik, il genelindeki okullarda farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin satranç tahtası üzerinde akıllı hamlelerine sahne oldu. Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliği içerisinde düzenlediği organizasyonda öğretmenlerin müsabakalar boyunca sergiledikleri birlik ve beraberlik tablosu tüm sporcu öğrencilere örnek oldu. Müsabakaların 1.turunda katılımcı öğretmenleri Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek yalnız bırakmadı.

Uzmanlık alanlarının yanı sıra sportif faaliyetlerle ilgilenen ve müsabık olarak yarışmalarda yerini alan tüm öğretmenlerin kutlanmayı hak ettiğini ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “24 Kasım Öğretmenler Gününü il genelinde farklı etkinliklerle kutlayacağız. Bu etkinliklere öğretmenler arası satranç turnuvasıyla start verdik. Okullarımızda satranç branşına olan ilgi giderek artıyor. Bu organizasyona 100’ün üzerinde sporcu öğretmenimiz katılım sağladı. Bu yüzlerin nice binleri yetiştireceğine inancımız tam.Kurumlar arası işbirliğiyle düzenleyeceğimiz sportif organizasyonlar hafta boyunca devam edecek. Uzmanlık alanlarının yanı sıra sportif faaliyetlerle ilgilenen ve müsabık olarak yarışmalarda yerini alan tüm öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Şehitkamil Belediyemiz ile yıl içerisinde birçok sportif organizasyona imza atıyor.Bu organizasyonlarda birçok ilki gerçekleştiriyoruz. Ben desteklerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile şimdiden tüm değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hasta olan öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

"Öğretmenlerimizin ilgisi memnuniyet verici"

Öğretmenler arası satranç turnuvalarına olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasında bir öğretmen, bir sporcu ve federasyon temsilcisi olarak bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehitkamil Belediyemizin destekleriyle düzenlenen turnuvalara katılımcı lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artıyor. Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla eğitimine büyük önem veriyor ve bu çalışmaların meyvelerini bu tip organizasyonlarda topluyoruz. Geçmiş yıllara oranla okullarımızda açılan kurs sayısı branşın gelişimi adına mutluluk verici düzeyde. Türkiye Satranç Federasyonu adına gerek eğitim faaliyetlerinde gerek organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.