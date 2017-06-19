0 yolunda önemli çalışmalara imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ),İpekyolu Kalkınma Ajansı mali desteği ile Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM)’ikuruyor.

Üniversite ile sanayi arasında köprü kuracak

Akıllı sistemlerin entegre edildiği, işletme maliyetlerini enerji verimliliği ile optimize eden, bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan izlenip yönetilebilen ARBİM, Endüstri 4.0 bileşenleri ile kuruluyor ve bu bileşenler(Nesnelerin interneti, artırılmış & sanal gerçeklik, eklemeli imalat teknolojisi, robotik, sistem entegrasyonu, büyük veri, simülasyon, bulut teknolojisi, siber güvenlik) üzerine Ar-Ge çalışmalarına destek vermeyi hedefliyor. Üniversite ile sanayi arasındaköprü kuracak olan merkez bir arayüz olarak çalışacak ve sektör ile akademi arasında çift yönlü bilgi ve teknoloji transferi için projeler geliştirilecek. Aynı zamanda yeterli altyapısı bulunmayan KOBİ’lere destek verilmesi amacıyla bünyesindeki ekipman ile test, ölçüm, prototip geliştirme, tasarım, modelleme gibi hizmetler de sağlayacak.

İnovatif fikirler zenginleşecek, girişimciler biraraya gelecek

İnovasyon konusunda etkin rol oynayacak olan ARBİM, teknoloji odaklı iş fikrine sahip girişimcileri destekleyen kuluçka mekanizması ile bölgeden çıkan start-up firmaların dünyanın en büyük girişimcilik ekosistemi Silikon Vadisi’ne de erişimini sağlayacak. İş fikrinin gerçekleştirilmesi aşamasına ilaveten ürüne dönüşen fikirlerin ticarileşmesi için de organizasyonlar gerçekleştirecek olan ARBİM, mentörler ve melek yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getirerek girişimcilerin ihtiyaç duyduğu fon kaynaklarına ulaşmalarında kolaylık sağlayacak. Böylelikle, Türk girişimciler ürettikleri yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ile uluslararası pazarda boy göstererek rekabet gücü elde edebilecek.

ARBİM hızla yükseliyor

Enerji verimliliği açısından bölge için referans bir bina olması hedeflenenve inşaatı hızla süren ARBİM’de; Konfor ve Güvenlik Açısından Akıllı Ev Çözümleri, Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Sanal Gerçeklik ve İnovasyon Laboratuvarı, Hasan Kalyonu Üniversitesi Enerji Tüketimi İzleme Birimi,1 MW Güneş Enerji Santralleri Enerji Üretimi İzleme Birimi, Akıllı Sınıf, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Kuluçka Merkezi, Rüzgar Enerji Santrali (2kw), Ekolojik Solar Kamelya, Proje ve İş Fikri Sunum Salonu yer alacak.

HKÜ’de üniversite-sanayi işbirliği kurulması, fikri sınai mülkiyet hakları tescili ve Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmesi alanlarında görev yapan Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofiside ARBİM’de faaliyet gösterecek.