Akıllı Yaşam Hackathon ile gelecek HKÜ’de kodlanıyor

HKÜ, öğrencilerinin alanlarına farklı bakış açısı kazanabilmesi, grup çalışması kültürü ve zaman yönetimi becerileri kazanabilmeleri amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilere mesleki yönden yeterlilik kazandırmak için KALİTTO tarafından ‘Hackathon - Akıllı Yaşam Organizasyonu’ etkinliği yapıldı.

8 Akıllı yaşam projesi üretildi

Katılımcıların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm aramaları ve bu çözümler doğrultusunda yazılım teknolojileri üretmeleri amaçlanan etkinlikte sekiz proje grubu uykusuz 50 saat sonunda projelerini tamamlayıp sunumlarını yaptı. Çalışmalar arasında, deprem olmasına karşın geliştirilen mobil uygulama, yemek tarifelerini içeren çok amaçlı web sitesi, gelişen teknolojiyi eğitime de entegre etmeyi amaçlayan VR gözlük ile eğitim serilerini içeren proje, günlük hayatın stresi içerisinde unutulan tüm yapılacakları konum bazlı hatırlatan uygulama, kütüphanedeki boş veya dolu koltuk durumunu gösteren android uygulaması, trafik ışıklarında yayalara geçiş üstünlüğünü kontrol eden ve sürücüleri uyaran robot projesi gibi hayatı kolaylaştıracak çeşitli projeler yer aldı. Üretilen projelerle katılımcıların günlük hayata karşı duyarlılıklarının arttırılması ve her alanda beliren teknolojik gelişmelerle insan yaşamının her noktasına uygulanabilecek çeşitli projeler ortaya atıldı.

“VR” ile daha gerçekci eğitimi amaçlayan proje birinci oldu

Etkinlik sonunda ortaya çıkan proje ve ürünler HKÜ Akademisyenleri ve sektördeki deneyimli kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucu “VR” projesi ile daha gerçekçi eğitimi amaçlayan proje birinci oldu. Bu proje ile VR gözlük adı verilen bir çeşit gözlükle sanal bir ortamda, çeşitli üç boyutlu gösterimler izletilecek. Böylece öğrenciler öğrenmesi gerekenleri adeta gerçekten yaşıyor gibi öğrenme fırsatına sahip olacağı belirtildi. Üretilen bu projeyle, VR ile yapılacak bu eğitimlerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olmasının hedefleniyor.

Çoğunluğu son sınıf Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan katılımcılar, alanında uzman kişilerin katılımıyla bir araya gelerek profesyonel iş hayatında karşılaşacakları zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca her bir proje ekibine atanan danışmanlar tarafından, proje gruplarını gelecekte entegre olacakları büyük projeler öncesinde yapılması gereken konularda tüm öğrenciler bilgilendirdi. Yapılan tüm projelerin raporlanarak, KALİTTO ekibi ile değerlendirilip girişim projeleri haline getirileceği duyuruldu.

Hackathon, 1990’larda ortaya çıkan maraton ve hack kelimelerinin harmanlaştırılması ile oluşan bir kavram olarak nitelendiriliyor. Ortak bir konuya ilgi duyan genellikle bilgisayar programcılarının, belirli bir sürede kendilerine verilen konu ile ilgili yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir olay olarak açıklanıyor.