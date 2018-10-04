Akıma kapılan elektrik ustası öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arıza nedeniyle çıktığı direkte yüksek akıma kapılan elektrik ustası, Gaziantep'teki hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ölen elektrik ustasının direğe çıkmadan önce şalteri kapattığı fakat arızayı onarırken yoldan geçen bir kişi tarafından şalterin açılması sonucu akıma kapıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Mardin'in Kılıztepe ilçesinde elektrik ustası Albdulkerim Dağ (37), arıza nedeniyle bir elektrik direğine tırmandı. Direkteki şalteri kapatarak direğe çıkan usta, arızayı onarmaya başladı. Şalter kapanınca elektriğin kesildiği mahallenin sakinlerinden olduğu tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, direğin şalteri tekrar açıldı. O esnada kabloları bağlamaya çalışan usta elektrik akımına kapılarak yandı. Ağır yaralanan usta, çevredekilerin fark etmesi üzerine şalter yeniden kapatılarak, direkten indirildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulkerim Dağ, daha sonra Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Burada tedavi altına alınan ve vücudunda ağır yanıklar bulunan usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden elektrik ustasının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı ile Kızıltepe'ye götürülmek üzere adli tıptan alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şalteri açan kişinin kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.