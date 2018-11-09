Akıncı, “Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde saygıyla anıyorum" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Akıncı, mesajında, "İstiklal Mücadelesinin baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, birçok üstün vasfı üzerinde barındıran, büyük bir komutan ve devlet adamı olmasının yanı sıra; cesareti, azmi ve kararlılığı ile tüm dünya halklarının taktirini kazanmış, sevgi ve saygısına mazhar olmuş bir liderdir" ifadelerini kullandı.

Akıncı, mesajının devamında, "İstiklal mücadelemize önderlik ederek, aziz milletimize çağdaş uygarlık kapılarını sonuna kadar açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, birçok değerli meziyeti üzerinde toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olmasının yanı sıra; ileri görüşlülüğü, azmi, kararlılığı, cesareti ve vatan sevgisi ile tüm dünya halklarının gönlünü fethetmiş, kurtuluş yolunda tüm mazlum milletlerin umut ışığı olmuştur. Yaşadığı yüzyıla damgasını vuran ve tarihin en büyük komutanları arasında yerini alan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak en asli görev ve sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu nedenle, 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizin müreffeh ve aydınlık yarınları için her zamankinden çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tüm bu duygular içerisinde İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının sene-i devriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.