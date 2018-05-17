Akıncı’dan 19 Mayıs mesajı

GTB Başkanı Akıncı mesajında, 99 yıl önce Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin, bugün halen ilk günkü ruh, azim ve kararlılıkla istikbale taşındığını kaydetti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmesinin yanı sıra milli mücadelenin başladığı tarihe denk gelmesinden dolayı ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Akıncı, "Kahraman ve yiğit ecdadımızın bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün halen daha güçlü ve daha büyük Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yolumuzu aydınlatmakta. Atalarımızın tüm yokluklara ve zorluklara rağmen, sinesinde barındırdığı vatan, millet ve bayrak aşkıyla bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, her zaman koruyup, gözetmek ve hep bir adım daha ileri taşımak en temel gayelerimizin başında gelmekte. Bu noktada ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak olan yegane unsur gençlerimiz olacaktır. Bu bağlamda gelecek tek güvencemiz olan gençlerimizi daha eğitimli, vatanına ve milletine bağlı, işlerinde başarılı bireyler olarak yetiştirmek geleceğimiz Türkiye’sinin temelini oluşturacaktır. Bu nedenle bu özel ve anlamlı günü gençlerimize armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.