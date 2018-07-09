Akkent’te yapılan kongre merkezi 25 Aralık’a yetiştirilecek

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne yaptırılan ve inşaat çalışmaları süren Şahinbey Kongre Merkezi, 25 Aralık’a yetiştirilmeye çalışılıyor

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kongre merkezinin 25 Aralık tarihinde açılışını yapmayı planladıklarını ifade etti. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nin yıl sonuna kadar tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: “Bu yılbaşında temelini attığımız Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı. Duvar sıvası, elektrik gibi ince işleri yapılıyor. Bu bina ayrıca kendi içinde de bir rekor kırmış olacak. 35.000 m2’lik inşaat alanı ilehassas ve ince işçiliği olan bir yapı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Hedefimiz bu güzel tesisimizi Gaziantep’imizin Kurtuluş tarihi olan ve büyük anlam taşıyan 25 Aralık 2018 tarihinde açılışını gerçekleştirebilmek. Bunun için ekiplerimiz gece gündüz demeden üç vardiya ile 24 saat çalışıyorlar. Gaziantep’imize, Şahinbey’imize çok güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. Tesisimiz çok büyük fonksiyonel sadece Gaziantep’in değil bölgenin ihtiyacını karşılayacak, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezimizin Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.